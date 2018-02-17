Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32594293/
17 февраля 2018, 16:08 | Олимпизм | БЕЛТА

Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете после серебра Дарьи Домрачевой

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси после серебряного успеха Дарьи Домрачевой занимает 15-е место в медальном зачете зимней Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© БЕЛТА

Сейчас в активе белорусских спортсменов золото фристайлистки Анны Гуськовой и сегодняшняя серебряная медаль в Дарьи Домрачевой в биатлонном масс-старте.

Медальный зачет возглавляет команда Германии, у которой 15 наград: 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Больше всего медалей у спортсменов Норвегии — 21 (7, 8, 6).

Всего на олимпийский пьедестал поднимались представители 24 стран из 92 участвующих.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Золото Анны Гуськовой переместило сборную Беларуси на 12-е место в медальном зачете — выше китайцев, японцев и россиян

Золото Анны Гуськовой переместило сборную Беларуси на 12-е место в медальном зачете — выше китайцев, японцев и россиян

Беларусь занимает 12-е место в медальном зачете Олимпиады-2018 по итогам семи соревновательных дней. 16 февраля первую медаль — и сразу золотую — нашей стране принесла фристайлистка Анна Гуськова.
Еще 7 новостей  

Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Простой рецепт шоколадных маффинов

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Анна Семенович удивила откровенным нарядом
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?