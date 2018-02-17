Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете после серебра Дарьи Домрачевой

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Сейчас в активе белорусских спортсменов золото фристайлистки Анны Гуськовой и сегодняшняя серебряная медаль в Дарьи Домрачевой в биатлонном масс-старте.

Медальный зачет возглавляет команда Германии, у которой 15 наград: 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Больше всего медалей у спортсменов Норвегии — 21 (7, 8, 6).

Всего на олимпийский пьедестал поднимались представители 24 стран из 92 участвующих.