Настя, ты умница! Кузьмина выиграла масс-старт, но чуть не довела до инфаркта
Победив в
масс-старте словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Наталья Кузина
В
Шведская команда, конечно, наделала шума. А ее главный тренер Вольфганг Пихлер стал главной звездой биатлонного турнира в глазах российских болельщиков. Обо всем таком нам — только мечтать.
На половине дистанции Татьяна Акимова уступала почти полторы минуты лидеру Кузьминой. И это при том, что наша спортсменка стреляла без промахов. Впрочем, никто этому давно уже не удивляется. И это — просто космическая печаль для страны, влюбленной в биатлон. А ведь нет ничего хуже безответной любви.
Ни за что не поверю, что на Украине не переживали за фигуристку Алену Савченко, которая уже полвека (преувеличение, но не сильное) выступает за Германию и приехала на свою пятую Олимпиаду с третьим по счету партнером. И наконец — выиграла золото. Да сто процентов — за нее переживала вся ее бывшая страна!
И вот Настя. В первых трех личных гонках этих Игр она завоевала два серебра. Это — прекрасно, здорово! Но ей, двукратной олимпийской чемпионке, очень хотелось золота. Не столько для себя, сколько для Антона. Да и для нас всех — конечно! Плевать, какого цвета у нее паспорт и в какой строке медального зачета изменятся цифры, — неважно это все.
После трех рубежей Настя лидировала. Не промахнулась ни разу. Ее отчаянно преследовала Дарья Домрачева, но белорусская спортсменка ошиблась разок на первой стойке.
Кузьмина отрывалась все больше и к четвертой стрельбе везла всем порядка 50 секунд. Могла спокойно промахнуться, даже два раза. Но на четвертой стрельбе она едва не довела до инфаркта всех, кто за нее болел. Закрыв четыре мишени, Кузьмина сделала паузу. 10 секунд, 20… Стреляй же Настя! Уже бы пробежала штрафной круг. Но она стояла и боялась промахнуться. И
Самая опасная из них в этой гонке Дарья Домрачева с последней стойкой справилась, но Кузьмина уже вылетела с круга и мчалась к финишу. Да так быстро, что самой ее большой проблемой на последних метрах стало — как бы распутать этот огромный словацкий флаг.
Распутала! Победила! Умница!
После такого даже не хочется сообщать вам, что для россиян эта гонка стала последней личной дисциплиной, так как в мужском
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|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9