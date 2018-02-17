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17 февраля 2018, 16:04 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала золото Олимпиады на 1500 м

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пхёнчхане. Она показала результат 2 минуты 24,948 секунды.

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© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

Серебро завоевала китаянка Ли Цзиньюй (2.25,703), бронзу — канадка Ким Бутен (2.25,834).

19-летняя Чхве Мин Чжон впервые стала олимпийской чемпионкой. Она является четырехкратной чемпионкой мира.

Россиянки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова не сумели выйти в полуфинал.
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