Южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала золото Олимпиады на 1500 м
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль в
шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пхёнчхане. Она показала результат 2 минуты 24,948 секунды.
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Серебро завоевала китаянка Ли Цзиньюй (2.25,703), бронзу — канадка Ким Бутен (2.25,834).
19-летняя Чхве Мин Чжон впервые стала олимпийской чемпионкой. Она является четырехкратной чемпионкой мира.
Россиянки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова не сумели выйти в полуфинал.
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