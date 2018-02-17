Альберс: Волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справилась

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По словам тренера, Дарья, конечно, сама переживала за неудачи в Пхенчхане и на масс-старт вышла заряженной на борьбу. «Волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справились. Она молодец», — сказал Юрий Альберс.