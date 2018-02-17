«Не уйду, пока не станем олимпийскими чемпионами». Новый огонь от Вяльбе
Главный тренер сборной России и президент национальной федерации лыжных гонок Елена Вяльбе провела в автомобильной пробке часть женской эстафеты. Но наша команда все равно сотворила сенсацию, завоевав бронзу.
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XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Эстафета 4×5 км.
1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) — 51.24,3.
2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) — отставание 2,0
3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) — 43,3
4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 1.02,6
5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) — 1.20,5
6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 1.49,4.
Наталья МАРЬЯНЧИК
Из Пхенчхана
— План на гонку сработал на сто процентов?
— Господи, что вы с этим планом привязались?
— Просто Нечаевская на последнем этапе многих удивила, но все сложилось так, как вы прогнозировали.
— Команда была стабильной — вот что важно. Нечаевская молодец, не дрогнула. Прошла в свою силу. Лидерам она объективно проигрывает. Вот финка помчалась на последнем этапе, и зря.
— Лидерство после двух этапов ожидалось, или это был шок?
— Я в это время стояла в пробке и грубо ругалась на организацию Олимпийских Игр.
— Вы к какому этапу подъехали?
— Только к четвертому! Ехали на машине, где никакой трансляции не было.
— Нечаевскую психологически
— Я никого не видела. Никаких традиционных собраний у нас нет. Ларькову сказала одно слово, а он сразу к тренеру — жаловаться, что Елена Валерьевна на него ругается.
— После гонки вы общались с
— Виталий Леонтьевич поздравляет одним из первым. А потом одним из последних. Ведем с ним долгие ночные беседы… И нам это очень нравится.
— Верили, что лыжная сборная будет на Олимпиаде самой успешной?
— А мы самые успешные?
— По количеству медалей.
— А я ни с кем из других видов спорта не соревнуюсь. Наоборот огорчаюсь, если они не выигрывают. Так что даже мыслей таких нет.
— Просто для большинства болельщиков, журналистов этот успех неожиданный.
— Я всегда верю в своих спортсменов. И девчонкам говорю: «Я от вас не уйду, пока вы не станете олимпийскими чемпионками».
— В женском командном спринте мы теперь фавориты?
— Не знаю. Минимум 4−5 таких же фаворитов.
— После Игр тяжело будет формировать состав на Кубок мира?
— Не тяжело. У нас обиженных не будет. Все получат свой шанс.
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