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17 февраля 2018, 15:48 | Лыжный спорт | ТАСС

Седова: Российских лыжниц перед эстафетой на Олимпиаде настраивали на подвиг

ПХЁНЧХАН/Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренеры российской команды по лыжным гонкам призывали спортсменок показать максимум своих возможностей в эстафетной гонке на Олимпиаде и совершить невозможное. Об этом журналистам сообщила Анастасия Седова, пробежавшая третий этап эстафеты.

Российская эстафетная четверка в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Седовой и Анны Нечаевской завоевали бронзовую медаль в эстафете 4×5 км. Первое место заняли норвежки, второе — шведки.

«Вчера мы собирались с нашим тренером Маркусом Крамером и Юрием Анатольевичем Чарковским (глава делегации российских лыжников). Нас призвали совершить подвиг, тем более что это Олимпиада, здесь возможно все, — рассказала Седова. — Нам сказали, что элитных спортсменов здесь нет, все равны, поэтому мы должны бежать так, как мы можем и готовы. Эстафета — это лотерея, здесь может случиться все, что угодно».

Российские лыжницы завоевали олимпийскую медаль в эстафете впервые за 12 лет.
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