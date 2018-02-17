Седова: Российских лыжниц перед эстафетой на Олимпиаде настраивали на подвиг

Российская эстафетная четверка в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Седовой и Анны Нечаевской завоевали бронзовую медаль в эстафете 4×5 км. Первое место заняли норвежки, второе — шведки.

«Вчера мы собирались с нашим тренером Маркусом Крамером и Юрием Анатольевичем Чарковским (глава делегации российских лыжников). Нас призвали совершить подвиг, тем более что это Олимпиада, здесь возможно все, — рассказала Седова. — Нам сказали, что элитных спортсменов здесь нет, все равны, поэтому мы должны бежать так, как мы можем и готовы. Эстафета — это лотерея, здесь может случиться все, что угодно».

Российские лыжницы завоевали олимпийскую медаль в эстафете впервые за 12 лет.