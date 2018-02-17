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17 февраля 2018, 15:10 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте

Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.

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© РИА "Новости"

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте.Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя гонка на 12,5 км прошла с преимуществом Кузьминой, которая сразу же захватила лидерство и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, финишировала первой с результатом 35 мин. 23,0 сек. Чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отстала от Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек.

Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах. Кроме трех золотых наград Игр-2014 у нее еще бронза Ванкувера-2010.

Третье место в сегодняшнем масс-старте заняла норвежская спортсменка Тирил Экхофф, уступившая победительнице 27,7 сек. при двух промахах на стрельбище.

В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек. ; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек. ; 4).
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1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Экхофф Т.
Норвегия
17.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 35.23,0
2 Дарья Домрачева Беларусь +18,8
3 Тирил Экхофф Норвегия +27,7
4 Лиза Виттоцци Италия +45,6
5 Ханна Эберг Швеция +46,5
6 Доротея Вирер Италия +47,3
7 Надежда Скардино Беларусь +47,9
8 Марта Ольсбу Норвегия +51,6
9 Мари Дорен-Абер Франция +57,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.00,9
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Биатлон

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