Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте
Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.
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17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в
Сегодняшняя гонка на 12,5 км прошла с преимуществом Кузьминой, которая сразу же захватила лидерство и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, финишировала первой с результатом 35 мин. 23,0 сек. Чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отстала от Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек.
Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах. Кроме трех золотых наград Игр-2014 у нее еще бронза Ванкувера-2010.
Третье место в сегодняшнем
В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек. ; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек. ; 4).
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|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9