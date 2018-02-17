Фристайлист Бадрутдинов не вышел в финал в акробатике на Олимпиаде-2018

Первая попытка в квалификации не принесла Бадрутдинову успеха — он заявил низкий коэффициент сложности прыжка — 3.525, и итоговая сумма в 89.18 балла не позволила ему подняться выше 19-й позиции (напрямую после первой попытки в финал попадают шесть участников). Во второй попытке Ильдар набрал 94.47 балла, выбрав такой же коэффициент сложности, чего вновь не хватило для попадания в шестерку лучших.

Напомним, что единственную на данный момент медаль Казахстан завоевал именно во фристайле — Юлия Галышева стала бронзовой призеркой в соревнованиях в могуле.