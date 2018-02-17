Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32594079/
17 февраля 2018, 15:30 | Лыжный спорт | Sports.kz

Фристайлист Бадрутдинов не вышел в финал в акробатике на Олимпиаде-2018

18-летний казахстанский фристайлист Ильдар Бадрутдинов завершил выступление в соревнованиях в акробатике на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.

Первая попытка в квалификации не принесла Бадрутдинову успеха — он заявил низкий коэффициент сложности прыжка — 3.525, и итоговая сумма в 89.18 балла не позволила ему подняться выше 19-й позиции (напрямую после первой попытки в финал попадают шесть участников). Во второй попытке Ильдар набрал 94.47 балла, выбрав такой же коэффициент сложности, чего вновь не хватило для попадания в шестерку лучших.

Напомним, что единственную на данный момент медаль Казахстан завоевал именно во фристайле — Юлия Галышева стала бронзовой призеркой в соревнованиях в могуле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
17 февраля

Мозли назвал главную проблему «Канело» в противостоянии с Головкиным

Скандальную судью боя Головкин - Альварес сняли с титульного поединка в Лас-Вегасе

Transfermarkt назвал новый клуб Давида Лория
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?