Фристайлист Бадрутдинов не вышел в финал в акробатике на Олимпиаде-2018
18-летний казахстанский фристайлист Ильдар Бадрутдинов завершил выступление в соревнованиях в акробатике на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.
Первая попытка в квалификации не принесла Бадрутдинову успеха — он заявил низкий коэффициент сложности прыжка — 3.525, и итоговая сумма в 89.18 балла не позволила ему подняться выше 19-й позиции (напрямую после первой попытки в финал попадают шесть участников). Во второй попытке Ильдар набрал 94.47 балла, выбрав такой же коэффициент сложности, чего вновь не хватило для попадания в шестерку лучших.
Напомним, что единственную на данный момент медаль Казахстан завоевал именно во фристайле — Юлия Галышева стала бронзовой призеркой в соревнованиях в могуле.
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