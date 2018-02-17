Сестра Шипулина взяла золото Олимпиады
Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в
масс-старте на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Биатлонистка преодолела 12,5 километровую дистанцию за 35 минут 23 секунды с одним промахом. Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Дарья Домрачева, третье — норвежка Тириль Экхофф. Единственная российская спортсменка Татьяна Акимова упала на старте и стала последней.
Ранее 33-летняя Кузьмина завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке и в гонке преследования.
Кузьмина — уроженка Тюмени, родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В 2008 году она получила гражданство Словакии и стала представлять страну на международных соревнованиях. Спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка в спринте (в 2010 и 2014 годах).
Олимпиада продлится до 25 февраля.
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