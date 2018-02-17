Девушки без страха и упрека. Наши лыжницы снова шокируют весь мир

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины. Эстафета 4×5 км

1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) — 51.24,3.

2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) — отставание 2,0

3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) — 43,3

4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 1.02,6

5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) — 1.20,5

6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 1.49,4.

Лыжную эстафету 4×5 километров у женщин на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла сборная Норвегии, для финишера которой Марит Бьорген это золото стало седьмым в карьере. А сборная России, за которую бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, в прекрасном стиле добыла бронзовую награду.

Нынешняя Олимпиада уже приучила нас к сюрпризам в турнире по лыжным гонкам. Обескровленная недопуском лидеров национальная команда, как нам твердили до старта, привезла в Корею даже не второй — пожалуй, третий состав. Но эти молодые ребята и девушки принялись выступать так, что заставили забыть про все на свете. Это они-то третий состав? А что тогда было бы, приедь все лидеры?

Поэтому со сдержанным оптимизмом мы подходили даже к тем дисциплинам, которые в последние годы перестали считать своими. Вот, к примеру, женская эстафета. В медалях на чемпионатах мира на ней мы не были с 2013 года. В 2015-м — команда стала седьмой, в 2017-м — пятой, из того состава в Пхенчхане на старт вышли Белорукова и Седова. А на Олимпиадах пьедесталов российские болельщики не видели с 2006 года, когда Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова стали чемпионками. Всего 12 лет прошло, а кажется, что это было в другой жизни. В Ванкувере и Сочи мы не попали даже в пятерку.

Состав четверки, определенный по итогам предыдущих стартов, был таким — классические этапы доверили Непряевой и Белоруковой, отлично выступившим в спринте именно этим стилем. Коньковые — неплохо проявившим себя в индивидуальной гонке Седовой и Нечаевской. При этом Седову, которую многие видели финишером, поставили на третий отрезок.

РОССИЙСКАЯ КЛАССИКА

И первая половина гонки вышла у нас как на картинке — сборная России постоянно шла впереди, избежав серьезных провалов. Универсал Непряева хорошо стартовала, идя в почти спринтерском темпе — не старалась удержаться за фаворитами, а предложили им свою скорость.

Постепенно отрываясь от соперниц, она на последнем подъеме воспользовалась тем, что у нее лучше работали лыжи, и мощно пошла в атаку. Норвежка Ингвилд Остберг не ожидала такого подвоха и чуть отстала, дав возможность Непряевой передать эстафету с небольшим просветом, упустив еще и внезапно попавшую в группу лидеров представительницу Словении. Дальше шли команды Швеции и Финляндии. Остальные превратились в статистов уже на стартовом этапе.

Успех Непряевой оказался локальным, норвежка Астрид Якобсен достаточно быстро настигла Белорукову. Словенка отвалилась от этого дуэта к середине этапа. А сзади рвала и метала лидер сборной Швеции Шарлотта Калла, которая очень быстро сокращала отставание от лидеров. Белорукова достаточно долго шла в не самом быстром темпе, но как оказалось, она лишь копила силы и выжидала момент для штурма. А затем рванула в подъем, с невероятной легкостью оставив Якобсен за спиной. Норвежка на последнем километре просто встала и к концу отрезка проиграла Белоруковой полминуты. А россиянка передала эстафету в 1,7 секунды впереди Каллы, показавшей просто выдающуюся скорость на этих пяти километрах.

БРОНЗОВЫЙ ФИНИШ

Коньковый ход — совсем другая история. Шведка Эбба Андерссон сразу же захватила инициативу, и весь этап прошел под ее диктовку. Но при этом Седовой удалось добиться своего и не отпустить соперницу в отрыв. Все пять километров они прошли вместе. Финская лыжница Риитта-Лиса Ропонен, шедшая третьей, попыталась сократить разрыв, но сил у нее хватило только на пару километров — к последней передаче эстафеты она отстала на 40 секунд. А вот чемпионка индивидуальной гонки Рагнхильд Хага моментально начала исправлять ошибки Якобсен — 21 секунда, 14, 9… К финишу этапа она пришла следом за Швецией и Россией.

Российская сборная на последнем этапе оказалась в числе трех главных претендентов на медали. Но учитывая, что у нашего финишера Нечаевской в соперницах были сама Марит Бьорген и чемпионка Пхенчхана в спринте Стина Нильссон, шансов на золото при таком раскладе было не так много. Уже на первом километре две именитых оппонентки привезли ей шесть с хвостиком секунд. Стало понятно, что главной задачей россиянки станет оборонять потенциальную бронзу от еще одного из лидеров мирового сезона — финки Кристы Пармакоски.

И были моменты, когда казалось, что наша заслуженная бронза под угрозой. Отрыв из 40 секунд к середине дистанции сократился почти вдвое. Впрочем, он продолжал оставаться внушительным. Пармакоски шла, как бронепоезд, но силы и у нее были небезграничны. И когда за полтора километра до финиша она замедлила ход, стало ясно — мы снова с медалями!