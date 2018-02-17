Леонид Слуцкий: Выступать без флага? Главное, что у тебя внутри

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Дмитрий СИМОНОВ из Пхенчхана

— Я вообще болею за наш спорт, — начал Слуцкий. — Понятно, что мы обескровлены, но боремся. Лыжники вообще оставляют великолепное впечатление. Так что я болею, переживаю. Надеюсь, что получу всю гамму эмоций на этой Олимпиаде.

— А как вам наши хоккеисты?

— Дело в том, что пока у меня не получалось смотреть их матчи. Но результаты я знаю. Сегодня уже будет возможность посмотреть игру с США. Я не специалист в этой области. Все воспринимаю как болельщик — сугубо эмоционально. Нас ждет очень большой матч. Серьезнейший ажиотаж вокруг игры.

— Где собираетесь смотреть?

— Конечно, на стадионе!

— Чего ждете от женского фигурного катания? Медведева или Загитова?

— На самом деле, я очень люблю этот вид спорта. Переживал за Тарасова, Морозову — специально вставал рано. Следил и за мужчинами — Колядой, Алиевым. У Бобровой и Соловьева довольно сложная задача. Основные шансы, конечно, в женском одиночном катании. Но у меня нет каких-то предпочтений. Наверное, было бы немного справедливее, если бы выиграла Медведева. Она все-таки двукратная чемпионка мира, после травмы. В принципе, все три наши спортсменки могут попасть на пьедестал.

— А в хоккей выиграем?

— Сейчас на хоккеистах лежит высокая ответственность. В силу известных обстоятельств хоккеисты — те, кто могут нас спасти на Олимпиаде, и наши эмоции от этих Игр будут совсем иными. Ребята понимают трудную задачу, будем за них болеть.

— Захотят ли они реабилитироваться за предыдущие Игры?

— Мне кажется, сейчас такого нет. Есть сегодняшний матч, и они попытаются максимально эффективно его провести.

— Какая российская медаль больше всего вас «зацепила»?

— Наверное, Спицов.

— Почему?

— Все ждали Устюгова, говорили о Легкове, Вылегжанине. А тут молодой парень, который причем стабильно выступает (он был четвертым, здесь стал третьим) — большой молодец! Для меня это приятная неожиданность. А если еще вспомнить, как складывалась для него эта бронзовая гонка, как он отыгрывал отставание во второй половине дистанции, то он, конечно, заслуживает уважения. Очень приятно, что у нас продолжают рождаться звезды даже в такой сложной ситуации.

— Тогда вопрос о сложной ситуации. Как вы оцениваете то, что мы выступаем без флага, без гимна?

— Ну как это можно оценивать… Ужасно, конечно, что тут говорить? Знаете, мир давно придумал презумпцию невиновности. Соответственно, если ты никак не виноват, я не понимаю, почему ты не имеешь возможности подтвердить свой уровень мастерства на спортивной арене. Так что для меня все это невероятно обидно, больно и горько по поводу того, что происходит. Но вот сейчас я побывал в русском доме, поеду на хоккей. Формально можно чего-то лишить, но мы-то понимаем, что есть атлеты из нашей страны. Мы все за них сильно болеем.

— А вы без флага как бы себя чувствовали?

— Все равно все находятся в атрибутике. Те же хоккеисты прекрасно понимают, какую страну они представляют. Сказали выступать без флага — значит, так… Но ничего глобально от этого не меняется. Главное — что у тебя внутри, а не то, что на майке нарисовано.

— Где у нас будет первое золото?

— Я так понимаю, самые реальные шансы в женском одиночном катании и хоккее. Просто женское фигурное катание закончится раньше. Поэтому, думаю, в нем мы завоюем первое золото.