Шорт-трекистка Просвирнова считает, что выбыла из борьбы на 1500 м из-за усталости

Просвирнова заняла в своем забеге четвертое место и не смогла квалифицироваться в полуфинал.

«Мне сегодня не хватило сил. Подустала после предыдущего заезда, — рассказала Просвирнова. — Мой пик формы пришелся на предыдущий забег. Соберусь с силами на последнюю дистанцию, есть силы и мотивация двигаться дальше».