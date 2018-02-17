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17 февраля 2018, 15:18 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Шорт-трекистка Просвирнова считает, что выбыла из борьбы на 1500 м из-за усталости

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выбыла из борьбы на дистанции 1500 м в квалификационном забеге на Олимпийских играх, поскольку не успела восстановиться после соревнований на 500 м. Об этом Просвирнова заявила журналистам.

Просвирнова заняла в своем забеге четвертое место и не смогла квалифицироваться в полуфинал.

«Мне сегодня не хватило сил. Подустала после предыдущего заезда, — рассказала Просвирнова. — Мой пик формы пришелся на предыдущий забег. Соберусь с силами на последнюю дистанцию, есть силы и мотивация двигаться дальше».

Квалификация на дистанции 1000 м у шорт-трекисток пройдет 20 февраля, медали будут разыграны двумя днями позднее.
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