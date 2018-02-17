Лыжница Непряева после эстафеты ставит перед собой цель выиграть медаль ОИ в личной гонке
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева после бронзовой медали в эстафете ставит перед собой задачу выиграть награду Олимпийских игр в личной гонке. Об этом она сообщила журналистам.
В субботу российские лыжницы стали бронзовыми призерами в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, преодолев дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды.
«Я очень рада сегодняшнему успеху, это первая медаль для меня на взрослом уровне. Но эта награда в эстафетной гонке, и мне теперь нужно обязательно завоевать личную медаль», — сказала Непряева.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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