Женская сборная Финляндии по хоккею победила команду Швеции в четвертьфинале Олимпиады

В составе сборной Финляндии отличились Петра Ниеминен (7-я и 45-я минуты), Риикка Валила (12, 30), Сюзанна Тапани (18), Мишель Карвинен (28), Эмма Нуутинен (45), Санни Хакала (58). За сборную Швеции шайбы забросили Эмма Нордин (29) и Ребекка Стенберг (40).

В полуфинале финки сыграют с американками. В другом полуфинале встретятся россиянки и канадки. Оба матча пройдут в понедельник.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.