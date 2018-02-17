Женская сборная Финляндии по хоккею победила команду Швеции в четвертьфинале Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции со счетом 7:2 в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
В составе сборной Финляндии отличились Петра Ниеминен (7-я и 45-я минуты), Риикка Валила (12, 30), Сюзанна Тапани (18), Мишель Карвинен (28), Эмма Нуутинен (45), Санни Хакала (58). За сборную Швеции шайбы забросили Эмма Нордин (29) и Ребекка Стенберг (40).
В полуфинале финки сыграют с американками. В другом полуфинале встретятся россиянки и канадки. Оба матча пройдут в понедельник.
Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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|17 Февраля, 10:40
|Зрители 3803
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
Главные тренеры
|Паси Мустонен
|Лейф Борк
Вратари
|Рятю Н.
|Гран С. 20:00 (Берглинд С. 20:00)
|1-й период
|06:12
|Петра Ниеминен (В. Хови)
|11:32
|Ханна-Риикка Вялиля (И. Рахунен)
|Мария Линд
|15:50
|17:44
|Сусанна Тапани (Н. Тулус, Л. Вялимяки)
|Анна Боргквист
|19:53
|2-й период
|22:05
|Таня Нисканен
|27:14
|Микелле Карвинен (М. Туоминен, Р. Саволайнен)
|Эмма Нордин (Э. Сведин, Э. Грам)
|28:53
|29:29
|Ханна-Риикка Вялиля (М. Карвинен, С. Тапани)
|31:34
|Сусанна Тапани
|Энни Сведин
|35:24
|Юханна Фелльман
|37:22
|Ребекка Стенберг (М. Нилен-Перссон)
|39:12
|3-й период
|44:35
|Эмма Нуутинен (Н. Тулус, И. Рахунен)
|Сабина Кюллер
|45:52
|Энни Сведин
|54:31
|57:47
|Санни Хакала (А. Раяхухта)
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Кэти Гуай (США)
|Главный судья
|Драгомира Фиалова (Швейцария)