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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
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17 февраля 2018, 13:48 | Хоккей | ТАСС

Женская сборная Финляндии по хоккею победила команду Швеции в четвертьфинале Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции со счетом 7:2 в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе сборной Финляндии отличились Петра Ниеминен (7-я и 45-я минуты), Риикка Валила (12, 30), Сюзанна Тапани (18), Мишель Карвинен (28), Эмма Нуутинен (45), Санни Хакала (58). За сборную Швеции шайбы забросили Эмма Нордин (29) и Ребекка Стенберг (40).

В полуфинале финки сыграют с американками. В другом полуфинале встретятся россиянки и канадки. Оба матча пройдут в понедельник.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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17 Февраля, 10:40 Зрители 3803 1/4 финала Kwandong Hockey Centre
Финляндия 7:2
(3:0, 2:2, 2:0)
Швеция
Главные тренеры
Паси Мустонен Лейф Борк
Вратари
Рятю Н. Гран С. 20:00 (Берглинд С. 20:00)
1-й период
06:12 Петра Ниеминен (В. Хови)
11:32 Ханна-Риикка Вялиля (И. Рахунен)
Мария Линд 15:50
17:44 Сусанна Тапани (Н. Тулус, Л. Вялимяки)
Анна Боргквист 19:53
2-й период
22:05 Таня Нисканен
27:14 Микелле Карвинен (М. Туоминен, Р. Саволайнен)
Эмма Нордин (Э. Сведин, Э. Грам) 28:53
29:29 Ханна-Риикка Вялиля (М. Карвинен, С. Тапани)
31:34 Сусанна Тапани
Энни Сведин 35:24
Юханна Фелльман 37:22
Ребекка Стенберг (М. Нилен-Перссон) 39:12
3-й период
44:35 Эмма Нуутинен (Н. Тулус, И. Рахунен)
Сабина Кюллер 45:52
Энни Сведин 54:31
57:47 Санни Хакала (А. Раяхухта)
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Кэти Гуай (США)
Главный судья Драгомира Фиалова (Швейцария)

Хоккей

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