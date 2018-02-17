Сборная Швеции по керлингу обыграла команду Канады на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Швеции обыграла команду Канады со счетом 5:2 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В других матчах сборная Южной Кореи победила британцев (11:5), швейцарцы обыграли норвежцев (7:5), японцы одержали победу над итальянцами (6:5).
Сборная Швеции вышла в лидеры, выиграв все пять матчей. Канадцы занимают второе место с одним поражением, следом идут команды Швейцарии, Японии, США, Великобритании, Италии, Дании, Норвегии, Южной Кореи.
Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.
В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.
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