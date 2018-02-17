Тарасова: Я сегодня в отпаде с этих мальчиков

Да, Татьяне Анатольевне Тарасовой успели задать всего один вопрос, и он просто поражал оригинальностью: «Татьяна Анатольевна, что думаете?». Тарасова, судя по всему, думала очень много, потому что остановилась только через 10 минут, в течение которых говорила одна.

«У Мишки всё наоборот»

«Мы не могли претендовать на большее, но могли по-другому кататься. На Олимпийских играх ничего не снимают, здесь только добавляют. Например, Шомо Уно снял свой кораблик, но добавил каскад из акселя, ойлера и флипа, как Плющенко, когда хотел выиграть. Тренерам в Пхёнчанге стоит провести серьезный разбор и посмотреть, чем они будут брать. Когда Миша падает, это называется «сделал». Если такое происходит в парах, танцах или в одиночном у девочек, то это «не сделал». А у Мишки все наоборот.

«Тогда я — девочка»

Я его не кошмарю. И не говорю о нём плохо. Я просто говорю о том, что не сделано. Если это прыжок на -3,5 называется «сделано», то я тогда девочка. У Миши всего два четверных прыжка — лутц в падении и тулуп. И так он катается с сентября. Я, конечно, извиняюсь, но правила меняться в ту сторону не будут.

«Ни с кого не падает корона»

Кто может идти вверх под большим наклоном, тот идет. Кто не может — карабкается и царапается внизу. То, что я вижу у Миши, идёт с тренировок. Он там так же катается. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Валя (Валентина Чеботарёва, тренер Михаила Коляды. — Прим. «Чемпионат») — плохой тренер. Но опыта у нее такого нет. В городе живет Алексей Николаевич Мишин. Ни с кого не падает корона, если к нему обратиться. А результат нужен, правильно? Подрастает новое поколение, юниоры смотрят старших. Японцы смотрят на Шому Уно, а наши смотрят и видят, что можно быть седьмыми или восьмыми на Олимпиаде.

«Азиаты всей страной в тюрьме сидели»?

Я сегодня в отпаде с этих мальчиков. Просто рада, что живу и вижу это. Сейчас говорят: «Ох, так с японцами, так с азиатами тяжело!». А где они были, когда Лёша Ягудин катался, Женя Плющенко? В тюрьме сидели всей страной? Они же тоже были. Мы же тогда придумали, показали им дорогу — они по ней идут. Показали нашим — они не идут. А ведь уже взрослые ребята. Шомо Уно всего 20 лет, а вы посмотрите, какой у него набор элементов. У Ханю была сломана нога, но он вышел — я сразу его силу чувствую. Да, он не быстро вырос, но, думаю Дима наш вырастет. В нем тоже есть какая-то тишина и сила. То, что он сделал в короткой программе, это так похвально, что дальше ехать некуда. Я считаю, что это для него рекорд. Вчера он вышел на лёд спокойный и уверенный, а сегодня уже на разминке был не уверен. Возможно, для него это было много.

«Опасно ставить соревнования подряд»

Надо было делать соревнования пары-мальчики-пары-мальчики. Но я выступала за это четыре года назад, говорила ISU, что опасно ставить соревнования подряд. А мне сказали: «Обрати внимание, одна ты только недовольна, остальных все устраивает». Хорошо, пусть они с 10 часов утра. Мы все стараемся для американцев, чтобы у них было прекрасное время. Но ведь могли сделать хотя бы через день.

«Дима точно не должен набирать вес»

Нужно закалиться, как сталь. Мы своих умели закалять. Вы только посмотрите на изменившегося Хавьера Фернандеса, который исхудал на правильном питании, так же, как и Лёша Ягудин в олимпийский год. Килограмм семь-восемь потерял. Все стараются что-то делать. Я не говорю, что Дима ещё должен в весе потерять, но точно не набирать.

«Ягудина это взбесило»

Что касается момента, когда Дима въехал в борт, так он не там встал в начале, не рассчитал. Это уже говорит о многом. Вчера он вышел в абсолютном адеквате, а сегодня ему не хватило этой прямой. Зря не стал включать лутц в программу. Нам с Лёшей Ягудиным на Олимпиады-2002 оставалось 11 шагов до выхода на лёд, он резко обернулся ко мне и спросил: «Сколько прыгать?».

Я тогда моментально ответила, что Тимоти (американский фигурист Тимоти Гейбл. — Прим. «Чемпионат») прыгнул три, Плющенко уже откатался. И Лёша понимал, что я ему уже не говорю, что какой-то Тимоти прыгнул три прыжка, и его это взбесило. Он ничего не снял, всё прыгнул. Снимая самое важное, к чему человек, он надрезает ниточку и с нее срываются все прыжки. Сразу же скатываются вниз. Таких примеров очень много. Я не хотела тогда Лёшу ни с кем сравнивать.

«Будем надеяться»

«Снимать можно, когда входишь в сезон, или когда у тебя есть вариативность. Например, на чемпионате Америки Натан Чен болел, он всё заменил на тулупы и сальховы. Права нога была в беспорядке, но он всё равно сделал пять прыжков. Это вариативность, она так просто не накатывается. В голове другое мышление. Вот и всё. Радуемся фантастическому катанию других, хочется дожить, чтобы увидеть своих. Будем надеяться, потому что в короткой у Димы сердце пело.