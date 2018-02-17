Валерия Павлова: Посмотрели на ребят и решили, что нам тоже пора выигрывать
Наши хоккеистки обыграли Швейцарию и впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Швейцарки полетели в конце второго периода, показалось, что Вы не выстоите под натиском.
— А мы все равно верили в себя и готовы были бороться, выходили с боевым настроем. Нам *нужнее, потому что они нас уже обидели в Сочи. Я думаю, мы должны были сделать всё, что в наших силах.
— Вы настраивались на них
— Ну, это всегда наш принципиальный соперник. Мы настраиваемся на каждый матч, но на этот особенно, конечно. Потому что нам надо было идти дальше.
— В группе не все получилось. Не было ли подавленности, мол, что происходит, как так?
— Настроение было, я бы сказала, позорным. Мы проиграли, еще и реализация моментов у нас хромала. Поэтому мы настроились на этот матч.
— Что помогло начать их реализовывать сегодня?
— Не знаю. Наверное, каждая подумала над своей работой. И уже, в конце концов, каждая знала, что пора забивать. Когда, если не сегодня.
— Вчерашний поход на мужской хоккей
— Да, мы посмотрели на ребят, и решили, что нам тоже уже пора выигрывать.
— Первый олимпийский полуфинал в истории женской сборной России. Вы чувствуете, что как раз пишете новую страничку?
— Наверное, да. Мы идем дальше, мы хотим выигрывать медали, мы сюда приехали за медалями.
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|17 Февраля, 06:10
|Зрители 3903
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
|Алексей Чистяков
|Даниэла Диас
|Морозова Н.
|Шеллинг Ф. 57:27 (Шеллинг Ф. 59:08)
|1-й период
|05:23
|Екатерина Смолина
|06:28
|Екатерина Николаева
|07:22
|Анна Шохина
|10:07
|Анна Шохина
|Лаура Бенц
|15:01
|Изабель Вайдахер
|17:53
|2-й период
|Алина Мюллер (К. Майер)
|20:48
|30:40
|Ангелина Гончаренко
|Лара Штальдер (Ф. Штанц, К. Майер)
|31:47
|33:53
|Виктория Кулишова (Е. Смолина)
|34:00
|Екатерина Николаева
|Сара Форстер
|37:19
|38:53
|Лиана Ганеева (А. Шохина)
|3-й период
|47:36
|Елена Дергачева (А. Шохина)
|Николь Булло
|52:04
|53:25
|Анна Шохина (Е. Дергачева)
|58:30
|Елена Дергачева
|59:08
|п.в.
|Ольга Сосина
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николета Целарова (Словакия)
|Главный судья
|Габриэлла Гран (Швеция)