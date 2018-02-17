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17 февраля 2018, 10:53 | Хоккей | TeamRussia.pro

Валерия Павлова: Посмотрели на ребят и решили, что нам тоже пора выигрывать

Наши хоккеистки обыграли Швейцарию и впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.

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© РИА "Новости"

— Швейцарки полетели в конце второго периода, показалось, что Вы не выстоите под натиском.

— А мы все равно верили в себя и готовы были бороться, выходили с боевым настроем. Нам *нужнее, потому что они нас уже обидели в Сочи. Я думаю, мы должны были сделать всё, что в наших силах.

— Вы настраивались на них как-то по-другому из-за того, что ни вас обидели?

— Ну, это всегда наш принципиальный соперник. Мы настраиваемся на каждый матч, но на этот особенно, конечно. Потому что нам надо было идти дальше.

— В группе не все получилось. Не было ли подавленности, мол, что происходит, как так?

— Настроение было, я бы сказала, позорным. Мы проиграли, еще и реализация моментов у нас хромала. Поэтому мы настроились на этот матч.

— Что помогло начать их реализовывать сегодня?

— Не знаю. Наверное, каждая подумала над своей работой. И уже, в конце концов, каждая знала, что пора забивать. Когда, если не сегодня.

— Вчерашний поход на мужской хоккей как-то помог?

— Да, мы посмотрели на ребят, и решили, что нам тоже уже пора выигрывать.

— Первый олимпийский полуфинал в истории женской сборной России. Вы чувствуете, что как раз пишете новую страничку?

— Наверное, да. Мы идем дальше, мы хотим выигрывать медали, мы сюда приехали за медалями.
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17 Февраля, 06:10 Зрители 3903 1/4 финала Kwandong Hockey Centre
Россия 6:2
(1:0, 2:2, 3:0)
Швейцария
Главные тренеры
Алексей Чистяков Даниэла Диас
Вратари
Морозова Н. Шеллинг Ф. 57:27 (Шеллинг Ф. 59:08)
1-й период
05:23 Екатерина Смолина
06:28 Екатерина Николаева
07:22 Анна Шохина
10:07 Анна Шохина
Лаура Бенц 15:01
Изабель Вайдахер 17:53
2-й период
Алина Мюллер (К. Майер) 20:48
30:40 Ангелина Гончаренко
Лара Штальдер (Ф. Штанц, К. Майер) 31:47
33:53 Виктория Кулишова (Е. Смолина)
34:00 Екатерина Николаева
Сара Форстер 37:19
38:53 Лиана Ганеева (А. Шохина)
3-й период
47:36 Елена Дергачева (А. Шохина)
Николь Булло 52:04
53:25 Анна Шохина (Е. Дергачева)
58:30 Елена Дергачева
59:08 п.в. Ольга Сосина
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николета Целарова (Словакия)
Главный судья Габриэлла Гран (Швеция)

Хоккей

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