Валерия Павлова: Посмотрели на ребят и решили, что нам тоже пора выигрывать

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— Швейцарки полетели в конце второго периода, показалось, что Вы не выстоите под натиском.

— А мы все равно верили в себя и готовы были бороться, выходили с боевым настроем. Нам *нужнее, потому что они нас уже обидели в Сочи. Я думаю, мы должны были сделать всё, что в наших силах.

— Вы настраивались на них как-то по-другому из-за того, что ни вас обидели?

— Ну, это всегда наш принципиальный соперник. Мы настраиваемся на каждый матч, но на этот особенно, конечно. Потому что нам надо было идти дальше.

— В группе не все получилось. Не было ли подавленности, мол, что происходит, как так?

— Настроение было, я бы сказала, позорным. Мы проиграли, еще и реализация моментов у нас хромала. Поэтому мы настроились на этот матч.

— Что помогло начать их реализовывать сегодня?

— Не знаю. Наверное, каждая подумала над своей работой. И уже, в конце концов, каждая знала, что пора забивать. Когда, если не сегодня.

— Вчерашний поход на мужской хоккей как-то помог?

— Да, мы посмотрели на ребят, и решили, что нам тоже уже пора выигрывать.

— Первый олимпийский полуфинал в истории женской сборной России. Вы чувствуете, что как раз пишете новую страничку?

— Наверное, да. Мы идем дальше, мы хотим выигрывать медали, мы сюда приехали за медалями.