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17 февраля 2018, 10:19 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжник Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке. «После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз — заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам», — отметили в пресс-службе.

Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане уже седьмая в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.
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