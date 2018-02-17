Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке. «После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз — заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам», — отметили в пресс-службе.

Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане уже седьмая в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.