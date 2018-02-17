«Его слова зацепили, было неприятно». Ковальчук разозлил женскую сборную
После выхода в полуфинал Олимпиады хоккеистки сборной России вспоминали слова Ильи Ковальчука о том, что у них «всё не как у людей».
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Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2018 одержала уверенную победу над командой Швейцарии со счётом 6:2. 4 (2+2) очка набрала нападающая россиянок Анна Шохина. Таким образом, российская сборная впервые в своей истории сумела добраться до полуфинала Олимпийских игр.
Соперником сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5. Игра состоится 19 февраля.
После победы над швейцарками наши девушки вспоминали слова Ильи Ковальчука.
«Это личное мнение Ковальчука, он должен был оставить его при себе»
Перед игрой девчонки были немного серьёзные. Пытались немного разрядить обстановку, музыку включить погромче, потанцевать, — рассказала нападающий сборной России Анна Шохина.
— Как вам удалось забить «три на пять»?
— Да рискнула и забила.
— В мужском хоккее такого почти не встретишь.
— У нас изредка, но бывает.
— Для вас это лучший матч в карьере?
— Да, это точно.
— Слова Ковальчука вас зацепили?
— Да, было очень неприятно. Не думаю, что он специально так сказал. Но человек такого высокого уровня не должен так говорить. Даже если у него такое мнение, он должен оставить его при себе.
— Вы вчера были на матче мужской сборной. С какими чувствами болели? Ковальчук дубль сделал.
— Видимо, он для нас играл и хотел
— Вы тоже всё доказали этой победой над швейцарками?
— Мы доказали, что мы можем играть и забивать.
— Знаете, что впервые выходите в полуфинал?
— Да. Мы к этому шли и за этим приехали в Корею. Несмотря на матчи группового этапа, готовы были это сделать.
— Сегодня
— Да, мы её года
— Считается, что с канадками биться бесполезно. Согласны?
— Нет. То, что они всё и всегда выигрывают, ничего не значит. Мы будем биться и бороться. Посмотрим, что будет.
— Вы вчера с такими хмурыми лицами сидели на матчи сборной России. Готовились к Швейцарии?
— Да, готовились. Были расстроены, что проиграли финнам, но потом собрались, и нам удалось доказать, что мы
«Пресса нас похоронила ещё до Олимпиады, никто в нас не верил»
— Мы сделали большое дело, впервые попали в четвёрку сильнейших. Но это лишь полшага к тому, к чему мы идём, — сказал в свою очередь главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков. — Конечно, вероятнее всего, мы будем играть за третье место, но Канаде просто так отдавать игру не будем.
Девчонки всё равно растут за счёт подобных матчей. Сегодня мы выиграли за счёт настроя, швейцарская команда играет грязновато, это очень неудобный соперник. Медали никто никому отдавать просто так не будет, за них надо биться.
В нас никто особо не верил, особенно пресса нас похоронила ещё до начала Олимпиады. Никто не вспомнил, что впервые 0:5 проиграли США, а только поливали грязью. Хотелось бы от прессы видеть поддержку девушкам. Да,
Слова Ковальчука? Каждый имеет право высказывать своё мнение. Меня эти слова не зацепили, но девчонкам действительно это ударило по самолюбие. Но это только в плюс. Вчера мы были на мужском хоккее,
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|17 Февраля, 06:10
|Зрители 3903
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
|Алексей Чистяков
|Даниэла Диас
|Морозова Н.
|Шеллинг Ф. 57:27 (Шеллинг Ф. 59:08)
|1-й период
|05:23
|Екатерина Смолина
|06:28
|Екатерина Николаева
|07:22
|Анна Шохина
|10:07
|Анна Шохина
|Лаура Бенц
|15:01
|Изабель Вайдахер
|17:53
|2-й период
|Алина Мюллер (К. Майер)
|20:48
|30:40
|Ангелина Гончаренко
|Лара Штальдер (Ф. Штанц, К. Майер)
|31:47
|33:53
|Виктория Кулишова (Е. Смолина)
|34:00
|Екатерина Николаева
|Сара Форстер
|37:19
|38:53
|Лиана Ганеева (А. Шохина)
|3-й период
|47:36
|Елена Дергачева (А. Шохина)
|Николь Булло
|52:04
|53:25
|Анна Шохина (Е. Дергачева)
|58:30
|Елена Дергачева
|59:08
|п.в.
|Ольга Сосина
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николета Целарова (Словакия)
|Главный судья
|Габриэлла Гран (Швеция)