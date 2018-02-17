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17 февраля 2018, 9:11 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная Канады уступила Чехии в серии буллитов на Олимпийских играх-2018

Сборная Канады потерпела поражение от команды Чехии во втором матче группового этапа Олимпийских игр-2018, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б.

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© AFP 2018

В составе сборной Канады заброшенными шайбами сумели отметиться Мэйсон Реймонд и Рене Бурк. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Доминик Кубалик и Михал Йордан, победный буллит реализовал Ян Коварж.

Чехия и Канада свои первые матчи на групповом этапе выиграли.
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17 Февраля, 06:10 Зрители 6731 Группа A Gangneung Hockey Centre
Канада 2:3
Серия буллитов
(2:1, 0:1, 0:0, 0:0)
Чехия
Главные тренеры
Уилли Дежарден Йозеф Яндач
Вратари
Скривенс Б. Францоуз П.
1-й период
Доминик Кубалик 00:42
01:13 Мэйсон Рэймонд (Л. Вей, М-А. Граньяни)
03:28 Дерек Рой
Доминик Кубалик 06:52
Якуб Накладал 11:30
13:30 Рене Бурк (М. Норо, Ж. Брюле)
2-й период
Михал Йордан (М. Бирнер, Р. Горак) 20:25
32:35 Коди Голубеф
Ян I Коларж 35:46
Михал Йордан 37:13
3-й период
48:59 Дерек Рой
53:33
Серия буллитов - победный бросок
Коварж Ян
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)

Хоккей

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