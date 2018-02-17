Сборная Канады уступила Чехии в серии буллитов на Олимпийских играх-2018
Сборная Канады потерпела поражение от команды Чехии во втором матче группового этапа Олимпийских игр-2018, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б.
В составе сборной Канады заброшенными шайбами сумели отметиться Мэйсон Реймонд и Рене Бурк. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Доминик Кубалик и Михал Йордан, победный буллит реализовал Ян Коварж.
Чехия и Канада свои первые матчи на групповом этапе выиграли.
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|17 Февраля, 06:10
|Зрители 6731
|Группа A
|Gangneung Hockey Centre
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Йозеф Яндач
Вратари
|Скривенс Б.
|Францоуз П.
|1-й период
|Доминик Кубалик
|00:42
|01:13
|Мэйсон Рэймонд (Л. Вей, М-А. Граньяни)
|03:28
|Дерек Рой
|Доминик Кубалик
|06:52
|Якуб Накладал
|11:30
|13:30
|Рене Бурк (М. Норо, Ж. Брюле)
|2-й период
|Михал Йордан (М. Бирнер, Р. Горак)
|20:25
|32:35
|Коди Голубеф
|Ян I Коларж
|35:46
|Михал Йордан
|37:13
|3-й период
|48:59
|Дерек Рой
|53:33
Серия буллитов - победный бросок
|Коварж Ян
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)