Сборная Канады уступила Чехии в серии буллитов на Олимпийских играх-2018

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В составе сборной Канады заброшенными шайбами сумели отметиться Мэйсон Реймонд и Рене Бурк. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Доминик Кубалик и Михал Йордан, победный буллит реализовал Ян Коварж.



Чехия и Канада свои первые матчи на групповом этапе выиграли.