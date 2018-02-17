Хроника падения: Россия растянулась на льду

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В мужском одиночном турнире Россия имеет на Олимпиаде наименьшее представительство среди всех дисциплин. Лишь две полученные квоты обусловлены не блестящим, мягко говоря, выступлением отечественных фигуристов на международной арене в последние годы. Этот вид сейчас — слабейший из пяти, представленных в олимпийской программе.

И если, например, у женщин подготовка высококлассных звезд, можно сказать, поставлена на конвейер, то у мужчин выход из текущего кризиса пока не просматривается.

Собственно, именно неудачные действия Михаила Коляды во многом не позволили нашей сборной защитить добытый в Сочи-2014 чемпионский титул в командном турнире. Петербургский спортсмен упал в короткой программе, заработав всего три зачетных очка из десяти возможных. И все же более сильного одиночника страна пока не воспитала.

Специалисты говорят о Коляде примерно так: парень безумно талантливый, но раскрывается по настроению. Если встал с правильной ноги, а на льду почувствовал вдохновение — будет «жечь». Однако первая ошибка влечет за собой череду новых. Коляда из тех, кому почти невозможно восстановиться после помарки и продолжить прокат, как ни в чем не бывало.

В короткой программе россияне больше сражались друг с другом, нежели с главными фаворитами. И в этой локальной борьбе 22-летний дважды бронзовый призер чемпионата Европы неожиданно уступил три строчки своему менее опытному 18-летнему соотечественнику Дмитрию Алиеву: восьмое место против пятого.

Причем дебютант в первом в жизни олимпийском прокате сделал четверной лутц — тройной тулуп, потом еще один тулуп в четыре оборота и тройной аксель, превзойдя личный рекорд сразу на семь баллов.

Такая расстановка дала основания злым языкам вновь заявить об ошибочности решения заявить в командные соревнования Коляду, который открывал программу и не справился. Другой вопрос, как выступил бы на его месте Алиев. Минувшей осенью уроженец Ухты лишь дебютировал во взрослом спорте. Он, конечно, имеет солидные регалии на юниорском уровне, но для Игр они никакого значения не имеют.

Этого фигуриста эксперты оценивают высоко. Алиева называют универсалом: считается, что он органично совмещает в себе мужественность и элегантность, потенциально способен делать хорошие сложные прыжки, и вместе с тем артистичен, выразителен на льду. Плюс обладает крепкими нервами.

Серьезный минус у Алиева один: его практически не знают судьи, а значит, не будут баловать высокими оценками. Мир фигурного катания тесен, ворваться сюда со стороны и сходу произвести фурор практически невозможно. Чтобы заслужить уважение соперников, признание со стороны тех же судей необходимо проявить себя не однажды, а в серии состязаний. То есть, над Алиевым в Пхенчхане-2018 довлел статус абсолютного новичка. Чужака для давно сформировавшейся тусовки.

Собственно, Алиев и попал на Игры скорее вопреки, чем «благодаря». Решающим фактором в процессе выбора олимпийского состава должен был стать чемпионат России, прошедший в декабря в Санкт-Петербурге.

На арене «Юбилейного» первенствовал Коляда, вторым стал Александр Самарин, в то время как Алиева определили на третье место. Однако юный спортсмен существенно упрочил свои дивиденды на январском европейском первенстве, куда попал на правах бронзового призера ЧР.

В Москве Алиев опередил и Коляду (вторая и третья строчки в итоговом протоколе) и, главное, Самарина: тот фактически провалился, добившись лишь шестой позиции.

В субботу Алиеву довелось открывать сильнейшую разминку на льду Ледовой арены Каннына под общим 19-м стартовым номером. Коляде выпало выступить в середине третьей группы — 16-м.

Примером для россиянина мог служить, допустим, Нэтан Чен. Американец совершенно запорол короткую программу, но замечательно проявил себя в произвольной, где не уставал делать сложнейшие прыжки и в итоге набрал солидную сумму баллов, надолго захватив лидерство.

Раздосадованный Чен первым в истории выполнил шесть четверных прыжков в одной программе — уникальное достижение! Но нет, Коляда снова упал — уже в самом начале. Он пытался, конечно, исполнять технически сложные элементы, но получалось не очень.

По сути, чисто Михаилу удались лишь два каскада: четверной тупул — тройной тулуп, тройной аксель — двойной тулуп. На остальных действиях он либо спотыкался, или же приземлялся на обе ноги. Ближе к финишу опять упал, теперь уже на тройном акселе. Баллы за произвольную программу — 177,56, по сумме — 264,25.

Коляда категорически отказывался от общения с прессой на протяжении всего командного турнира, а также после короткой программы, обещая ответить на все вопросы «потом». В этом также проявилось его сложное психологическое состояние…

Алиев по количеству падений не отстал от старшего товарища. Отдадим ему должное, хотел откатать сложную программу. Но хотеть — одно, успешно исполнить — принципиально иное. Сперва Дмитрий оказался на льду при попытке докрутить четверной тулуп, затем вновь ощутил на себе холод покрытия на акселе.

Не исключено, второй прокол случился по прямой «вине» первого: россиянин больно ударился и попросту не успел восстановиться.

Едва ли это сильно утешило самого Алиева и его тренеров, но другое обстоятельство, безусловно, точно выполнило роль ложки меда: фигурист набрал 168,53 и в сумме 267,51, что позволило обойти в итоговом протоколе Коляду. Михаил — восьмой, Дмитрий — седьмой. Отныне он — первый номер в мужском одиночном катании в России.

Ну, а дальше свое мастерство принялись демонстрировать «монстры». У них также не обошлось без падений. Например, ошибку допустил опытнейший канадец Патрик Чан.

Борьба за победу развернулась между японцами Юдзуру Ханю и Сома Уно, а также испанцем Хавьером Фернандесом: эти парни располагались в первой тройке после короткой программы.

Закрывать состязание выпало Уно. «Схватка богов» тоже не обошлась без драматических моментов. Вице-чемпион мира-2017 упал и был определен на второе место, а золото досталось Ханю. На третью строчку пьедестала заступил Фернандес.

Баллы у них, конечно, заоблачные: чемпион — 206,17 и 317,85 суммарно, Уно — 202,73 и 306,90, испанец — 197,66 и 305,24.

Когда наши хотя бы подберутся к таким показателям, вопрос открытый…

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