Женская сборная России вышла в полуфинал Олимпиады

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В четвертьфинале соперницами наших хоккеисток была сборная Швейцарии. До Пхёнчхана команды встречались на Олимпиадах всего дважды: в 2006 году сборная России выиграла со счётом 6:2 в матче за 5−8 места, а в 2014 году уступила в четвертьфинале — 0:2.

Игра началось для россиянок крайне тяжело, одно за одним последовали два удаления в составе нашей команды. Но сборная России не только выстояла в двойном меньшинстве, но и забила! Отличилась Анна Шохина, которая стала главной героиней матча. На счету нашей нападающей четыре (2+2) набранных очка, а победную шайбу в конце второго периода забросила Лиана Ганеева. Уверенная победа сборной России — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Соперницами сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5. Игра состоится 19 февраля.

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