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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
16 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
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17 февраля 2018, 9:00 | Хоккей | Чемпионат.com

Женская сборная России вышла в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр.

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© РИА "Новости"

В четвертьфинале соперницами наших хоккеисток была сборная Швейцарии. До Пхёнчхана команды встречались на Олимпиадах всего дважды: в 2006 году сборная России выиграла со счётом 6:2 в матче за 5−8 места, а в 2014 году уступила в четвертьфинале — 0:2.

Игра началось для россиянок крайне тяжело, одно за одним последовали два удаления в составе нашей команды. Но сборная России не только выстояла в двойном меньшинстве, но и забила! Отличилась Анна Шохина, которая стала главной героиней матча. На счету нашей нападающей четыре (2+2) набранных очка, а победную шайбу в конце второго периода забросила Лиана Ганеева. Уверенная победа сборной России — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Соперницами сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5. Игра состоится 19 февраля.

© Ньюстюб
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17 Февраля, 06:10 Зрители 3903 1/4 финала Kwandong Hockey Centre
Россия 6:2
(1:0, 2:2, 3:0)
Швейцария
Главные тренеры
Алексей Чистяков Даниэла Диас
Вратари
Морозова Н. Шеллинг Ф. 57:27 (Шеллинг Ф. 59:08)
1-й период
05:23 Екатерина Смолина
06:28 Екатерина Николаева
07:22 Анна Шохина
10:07 Анна Шохина
Лаура Бенц 15:01
Изабель Вайдахер 17:53
2-й период
Алина Мюллер (К. Майер) 20:48
30:40 Ангелина Гончаренко
Лара Штальдер (Ф. Штанц, К. Майер) 31:47
33:53 Виктория Кулишова (Е. Смолина)
34:00 Екатерина Николаева
Сара Форстер 37:19
38:53 Лиана Ганеева (А. Шохина)
3-й период
47:36 Елена Дергачева (А. Шохина)
Николь Булло 52:04
53:25 Анна Шохина (Е. Дергачева)
58:30 Елена Дергачева
59:08 п.в. Ольга Сосина
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николета Целарова (Словакия)
Главный судья Габриэлла Гран (Швеция)

Хоккей

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