Женская сборная России вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр.
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В четвертьфинале соперницами наших хоккеисток была сборная Швейцарии. До Пхёнчхана команды встречались на Олимпиадах всего дважды: в 2006 году сборная России выиграла со счётом 6:2 в матче за 5−8 места, а в 2014 году уступила в четвертьфинале — 0:2.
Игра началось для россиянок крайне тяжело, одно за одним последовали два удаления в составе нашей команды. Но сборная России не только выстояла в двойном меньшинстве, но и забила! Отличилась Анна Шохина, которая стала главной героиней матча. На счету нашей нападающей четыре (2+2) набранных очка, а победную шайбу в конце второго периода забросила Лиана Ганеева. Уверенная победа сборной России — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).
Соперницами сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5. Игра состоится 19 февраля.
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|17 Февраля, 06:10
|Зрители 3903
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
|Алексей Чистяков
|Даниэла Диас
|Морозова Н.
|Шеллинг Ф. 57:27 (Шеллинг Ф. 59:08)
|1-й период
|05:23
|Екатерина Смолина
|06:28
|Екатерина Николаева
|07:22
|Анна Шохина
|10:07
|Анна Шохина
|Лаура Бенц
|15:01
|Изабель Вайдахер
|17:53
|2-й период
|Алина Мюллер (К. Майер)
|20:48
|30:40
|Ангелина Гончаренко
|Лара Штальдер (Ф. Штанц, К. Майер)
|31:47
|33:53
|Виктория Кулишова (Е. Смолина)
|34:00
|Екатерина Николаева
|Сара Форстер
|37:19
|38:53
|Лиана Ганеева (А. Шохина)
|3-й период
|47:36
|Елена Дергачева (А. Шохина)
|Николь Булло
|52:04
|53:25
|Анна Шохина (Е. Дергачева)
|58:30
|Елена Дергачева
|59:08
|п.в.
|Ольга Сосина
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николета Целарова (Словакия)
|Главный судья
|Габриэлла Гран (Швеция)