Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане, Алиев стал седьмым

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Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85. Серебро выиграл его соотечественник Сёма Уно (306,90), бронза у испанца Хавьера Фернандеса (305,24).

Алиев, после короткой программы занимавший пятое место, в итоге стал седьмым (267,51). Еще один представитель России Михаил Коляда (264,25) — восьмой.

Ханю, победивший на Играх в Сочи четыре года назад, стал двукратным олимпийским чемпионом.

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