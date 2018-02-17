Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане, Алиев стал седьмым
КАННЫН, 17 фев — РИА Новости. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях одиночников, россиянин Дмитрий Алиев занял седьмое место.
Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85. Серебро выиграл его соотечественник Сёма Уно (306,90), бронза у испанца Хавьера Фернандеса (305,24).
Алиев, после короткой программы занимавший пятое место, в итоге стал седьмым (267,51). Еще один представитель России Михаил Коляда (264,25) — восьмой.
Ханю, победивший на Играх в Сочи четыре года назад, стал двукратным олимпийским чемпионом.
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