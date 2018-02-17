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17 февраля 2018, 8:14 | Фигурное катание | Р-Спорт

Алиев: Русские всегда идут только наверх, но пока у меня не получилось

КАННЫН, 17 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что у него не вышло добиться поставленных целей в произвольной программе на Олимпийских играх 2018 года.

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© РИА "Новости"

В субботу Алиев набрал 267,51 балла по итогам обеих программ в олимпийском турнире в мужском одиночном катании. В короткой программе он занял пятое место, а в произвольной допустил несколько ошибок, получив 168,53 балла за свое выступление.

«Я прекрасно понимал, с какими ребятами я соревнуюсь, но я так же понимал, что место, которое я занял — это не по-русски. Потому что русские всегда, всегда, всегда идут только наверх. И я иду только наверх. Но у меня сегодня не получилось добраться, куда я бы хотел. Это первые мои Игры. Я еще проанализирую и буду работать дальше», — сказал Алиев журналистам.

«От всего сердца хочу сказать спасибо болельщикам, своей стране передать большой привет. После первого дня (короткой программы в пятницу) я получил очень много поддержки. Не поздравлений, а именно поддержки. Колоссальное количество», — добавил фигурист.
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Фигурное катание

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