Алиев: Русские всегда идут только наверх, но пока у меня не получилось
КАННЫН, 17 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что у него не вышло добиться поставленных целей в произвольной программе на Олимпийских играх 2018 года.
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В субботу Алиев набрал 267,51 балла по итогам обеих программ в олимпийском турнире в мужском одиночном катании. В короткой программе он занял пятое место, а в произвольной допустил несколько ошибок, получив 168,53 балла за свое выступление.
«Я прекрасно понимал, с какими ребятами я соревнуюсь, но я так же понимал, что место, которое я занял — это не
«От всего сердца хочу сказать спасибо болельщикам, своей стране передать большой привет. После первого дня (короткой программы в пятницу) я получил очень много поддержки. Не поздравлений, а именно поддержки. Колоссальное количество», — добавил фигурист.
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