Коляда назвал свое выступление на Олимпиаде началом долгого пути

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«Были и положительные, и отрицательные моменты. Не все получилось, но это полезный опыт. Многие спортсмены идут к Играм всю жизнь, я в том числе. Пусть такое начало, но это начало долгого пути», — сказал Коляда.

«После Игр испытываю смешанные чувства, — продолжил фигурист. — Я старался не думать о местах. Просто переверну эту страницу и буду двигаться дальше».

Ни один прокат Коляды как в командных соревнованиях, так и в личных не обошелся без падений. «Пока не успел проанализировать, почему случались падения на простых прыжках. Физически чувствовал себя отлично, выспался. Думаю, психология сыграла со мной плохую шутку, ведь на тренировках все было нормально», — отметил Коляда.

Коляда стал серебряным призером в командных соревнованиях. «Командные соревнования очень понравились, чувствовал поддержку команды, и это не пустые слова», — сказал фигурист.

В воскресенье Коляде исполнится 23 года, в этот день он улетит домой. «Жалко, хотел посмотреть хоккей», — признался он.