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17 февраля 2018, 8:09 | Хоккей | Р-Спорт

Витолиньш: Хоккеистов сборной США не стоит делить на студентов и опытных

КАННЫН, 17 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеистов сборной США не стоит делить на студентов и опытных, так как многие из них выступают в европейских клубах и играют в них роль лидеров, заявил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

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© РИА "Новости"

Сборная России в субботу сыграет третий, заключительный матч группового этапа Олимпийских игр в Корее с командой США. До этого россияне проиграли словакам (2:3) и победили словенцев (8:2).

«Они все европейцы, играют роль лидеров в своих командах. Опыт у них есть, они знают, как вести себя на поле, чтобы быть лидером. Мы не делим на опытных и на студентов. Мы знаем, как они играют, видели, они неуступчивые, лезут на ворота, чисто канадский хоккей. Нам надо быть готовыми к этому, навязывать свою борьбу. У нас достаточно игроков, которые могут это сделать. И надо реализовывать свои моменты», — сказал Витолиньш журналистам.
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Хоккей

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