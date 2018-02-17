Арсенькина: Американка дважды выполнила идеальный бросок

Галина Арсенькина подвела итоги матча с командой США (6:7) в женском олимпийском турнире по керлингу.

— Какова была тактика в двух заключительных бросках экстра-энда?

— В экстра-энде команда, не имеющая преимущества последнего камня, играет только используя центральные «гарды» (камни, устанавливаемые по центру «дома» для того, чтобы помешать сопернику выбить свой камень, стоящий ближе всего к центру. — Прим. ред.). Понятно было, что вряд ли соперник промахнется мимо открытого камня, единственная возможность в том, чтобы завязать именно такую борьбу. К нашему сожалению, команда соперниц очень хорошо справилась с двумя «разводками» (бросок, при котором из «дома» выбиваются камни соперника. — Прим. ред.): оставили и свой, и наш камень в зоне игры, но расчистили центр. По сути, это идеальный бросок. Он очень сложный, и американка два раза его выполнила, и дальше было уже сложно. Мы продолжали устанавливать «гарды» в надежде на какую-то фантастическую их ошибку. Это почти удалось, последний камень плохо встал, не удалось его протащить на «свипе» чуть дальше. Может, этот сантиметр сыграл бы.

— После предыдущей игры Виктория Моисеева сказала, что ее не тревожит турнирная ситуация. Сегодня тревоги не прибавилось? Или вообще нет смысла тревожиться, нужно просто играть?

— Нужно просто играть. Если мы будем тревожиться, процент выполнения вряд ли будет лучше. Мы стараемся не задумываться ни о чем, и в каждой игре выкладываться по полной программе.