Арсенькина: Американка дважды выполнила идеальный бросок
Команда Виктории Моисеевой проиграла сборной США.
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Галина Арсенькина подвела итоги матча с командой США (6:7) в женском олимпийском турнире по керлингу.
— Какова была тактика в двух заключительных бросках
— В
— После предыдущей игры Виктория Моисеева сказала, что ее не тревожит турнирная ситуация. Сегодня тревоги не прибавилось? Или вообще нет смысла тревожиться, нужно просто играть?
— Нужно просто играть. Если мы будем тревожиться, процент выполнения вряд ли будет лучше. Мы стараемся не задумываться ни о чем, и в каждой игре выкладываться по полной программе.
— Это отрицательные эмоции. Но я видел у вас и положительные, когда вам удался очень хороший бросок. Вы
— Да, это помогает. В том эпизоде я просто до конца смотрела третье касание камня, и когда он коснулся, я отдернулась. Я всегда так реагирую. А ведь немножко скользко, и когда он в третий раз коснулся, вздохнула, улыбнулась и поскользнулась. Вообще, мне казалось, что я чаще улыбалась. Ну да, естественно, редко, потому что игра была напряженная, и были у меня очень серьезные ошибки. Естественно, меня это очень волновало. Я старалась избавиться от этих мыслей, чтобы играть дальше. Но, конечно, это дало свой результат.
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