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17 февраля 2018, 8:01 | Керлинг | TeamRussia.pro

Арсенькина: Американка дважды выполнила идеальный бросок

Команда Виктории Моисеевой проиграла сборной США.

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Галина Арсенькина подвела итоги матча с командой США (6:7) в женском олимпийском турнире по керлингу.

— Какова была тактика в двух заключительных бросках экстра-энда?
— В экстра-энде команда, не имеющая преимущества последнего камня, играет только используя центральные «гарды» (камни, устанавливаемые по центру «дома» для того, чтобы помешать сопернику выбить свой камень, стоящий ближе всего к центру. — Прим. ред.). Понятно было, что вряд ли соперник промахнется мимо открытого камня, единственная возможность в том, чтобы завязать именно такую борьбу. К нашему сожалению, команда соперниц очень хорошо справилась с двумя «разводками» (бросок, при котором из «дома» выбиваются камни соперника. — Прим. ред.): оставили и свой, и наш камень в зоне игры, но расчистили центр. По сути, это идеальный бросок. Он очень сложный, и американка два раза его выполнила, и дальше было уже сложно. Мы продолжали устанавливать «гарды» в надежде на какую-то фантастическую их ошибку. Это почти удалось, последний камень плохо встал, не удалось его протащить на «свипе» чуть дальше. Может, этот сантиметр сыграл бы.

— После предыдущей игры Виктория Моисеева сказала, что ее не тревожит турнирная ситуация. Сегодня тревоги не прибавилось? Или вообще нет смысла тревожиться, нужно просто играть?
— Нужно просто играть. Если мы будем тревожиться, процент выполнения вряд ли будет лучше. Мы стараемся не задумываться ни о чем, и в каждой игре выкладываться по полной программе.

— Это отрицательные эмоции. Но я видел у вас и положительные, когда вам удался очень хороший бросок. Вы как-то даже поскользнулись, улыбка в первый раз появилась на вашем лице. Возможно так и надо? Легче, веселее? Вдруг это помогает?
— Да, это помогает. В том эпизоде я просто до конца смотрела третье касание камня, и когда он коснулся, я отдернулась. Я всегда так реагирую. А ведь немножко скользко, и когда он в третий раз коснулся, вздохнула, улыбнулась и поскользнулась. Вообще, мне казалось, что я чаще улыбалась. Ну да, естественно, редко, потому что игра была напряженная, и были у меня очень серьезные ошибки. Естественно, меня это очень волновало. Я старалась избавиться от этих мыслей, чтобы играть дальше. Но, конечно, это дало свой результат.
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Керлинг

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