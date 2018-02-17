Американец Чен — первый фигурист, выполнивший шесть четверных прыжков
Фигурист Нэйтан Чен, который занял 17-е место в короткой программе на Олимпийских играх — 2018, поразил своим выступлением в произвольной программе.
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Американец стал первым фигуристом, которому удалось выполнить шесть четверных прыжков в одной программе на официальных соревнованиях.
Чен прыгнул два флипа (один — в каскаде), два тулупа (один — в каскаде), лутц и сальхов. В его активе в сумме 297,35 балла.
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