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17 февраля 2018, 7:02 | Хоккей | Р-Спорт

Шипачев и Марченко не сыграют в матче ОИ с американцами

КАННЫН, 17 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России Вадим Шипачев и Алексей Марченко пропустят матч с командой США на Олимпийских играх в субботу, сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

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«С американцами не будут играть Шипачев и Марченко, состав решили не менять. Пока решение такое», — сказал Витолиньш журналистам.

Сборная России в субботу сыграет свой заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх против команды США. До этого россияне проиграли словакам (2:3) и победили словенцев (8:2).
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Хоккей

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