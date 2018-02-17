Шипачев и Марченко не сыграют в матче ОИ с американцами

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«С американцами не будут играть Шипачев и Марченко, состав решили не менять. Пока решение такое», — сказал Витолиньш журналистам.

Сборная России в субботу сыграет свой заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх против команды США. До этого россияне проиграли словакам (2:3) и победили словенцев (8:2).