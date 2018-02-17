Шипачев и Марченко не сыграют в матче ОИ с американцами
КАННЫН, 17 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России Вадим Шипачев и Алексей Марченко пропустят матч с командой США на Олимпийских играх в субботу, сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.
«С американцами не будут играть Шипачев и Марченко, состав решили не менять. Пока решение такое», — сказал Витолиньш журналистам.
Сборная России в субботу сыграет свой заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх против команды США. До этого россияне проиграли словакам (2:3) и победили словенцев (8:2).
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