Оргкомитет Игр отменил рукопожатия до и после матчей

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«Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» — сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Напомним, сегодня сборная России по хоккею проведёт заключительный матч группового турнира против сборной США. Игра начнётся в 15:10 по московскому времени.

После двух игр наша команда с тремя очками занимает второе место в группе, уступая сборной США, в активе которой четыре набранных очка.