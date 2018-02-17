Расписание видеотрансляций Олимпиады: 18 февраля

ПХЕНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Корейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний, был найден мертвым в одной из комнат медиа-деревни, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.