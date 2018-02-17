Расписание видеотрансляций Олимпиады: 18 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В воскресенье в Южной Корее разыграют шесть комплектов медалей. Первыми за награды будут бороться фристайлисты, выступающие в слоупстайле. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:00 — 6:05 — Фристайл. Мужчины,
7:15 — 8:50 — Фристайл. Мужчины,
9:15 — 11:10 — Лыжи. Мужчины, эстафета (разыгрываются медали)
14:15 — 15:15 — Биатлон. Мужчины,
Видеопоток Telesport 3
14:05 — 16:45 — Бобслей. Мужчины, двойки. 1-й и 2-й заезды.
Видеопоток Telesport 4
4:15 — 6:10 — Горные лыжи. Мужчины, гигантский слалом, 1-я попытка.
7:45 — 9:45 — Горные лыжи. Мужчины, гигантский слалом, 2-я попытка (разыгрываются медали)
10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины. Чехия — Швейцария.
14:00 — 15:20 — Фристайл. Мужчины, акробатика, финал (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 5
14:00 — 15:55 — Коньки. Мужчины, командная гонка преследования, квалификация. Женщины, 500 м, финал (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 6
15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Швеция — Финляндия.
Видеопоток Telesport 7
15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Канада — Корея.
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