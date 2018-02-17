Таталина вышла в финал в слоупстайле
Наша фристайлистка заняла восьмое место в квалификации.
17-летняя фристайлистка получила от судей 81,00 балл за свою вторую попытку в квалификации, что позволило ей занять восьмое место.
В то же время Лана Прусакова осталась на 14-м месте. Чтобы попасть в 12 лучших, ей не хватило меньше трех баллов.
Первая финальная попытка запланирована сегодня на 7:00 (мск).
Пхёнчхан
Фристайл
Женщины
Слоупстайл
Квалификация
1. Эмма Дальстрем (Швеция) — 91,40.
2. Тириль Шаастад Кристиансен (Норвегия) — 89,00.
3. Йоханне Килли (Норвегия) — 87,80.
…
7. Анастасия Таталина — 81,00
…
14. Лана Прусакова — 70,60.
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