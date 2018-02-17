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17 февраля 2018, 6:31 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Таталина вышла в финал в слоупстайле

Наша фристайлистка заняла восьмое место в квалификации.

17-летняя фристайлистка получила от судей 81,00 балл за свою вторую попытку в квалификации, что позволило ей занять восьмое место.

В то же время Лана Прусакова осталась на 14-м месте. Чтобы попасть в 12 лучших, ей не хватило меньше трех баллов.

Первая финальная попытка запланирована сегодня на 7:00 (мск).

Пхёнчхан

Фристайл

Женщины

Слоупстайл

Квалификация

1. Эмма Дальстрем (Швеция) — 91,40.

2. Тириль Шаастад Кристиансен (Норвегия) — 89,00.

3. Йоханне Килли (Норвегия) — 87,80.

7. Анастасия Таталина — 81,00

14. Лана Прусакова — 70,60.
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