Таталина вышла в финал в слоупстайле

17-летняя фристайлистка получила от судей 81,00 балл за свою вторую попытку в квалификации, что позволило ей занять восьмое место.

В то же время Лана Прусакова осталась на 14-м месте. Чтобы попасть в 12 лучших, ей не хватило меньше трех баллов.

Первая финальная попытка запланирована сегодня на 7:00 (мск).

Пхёнчхан

Фристайл

Женщины

Слоупстайл

Квалификация

1. Эмма Дальстрем (Швеция) — 91,40.

2. Тириль Шаастад Кристиансен (Норвегия) — 89,00.

3. Йоханне Килли (Норвегия) — 87,80.

…

7. Анастасия Таталина — 81,00

…

14. Лана Прусакова — 70,60.