Акимова за всех и жажда новых сенсаций. Чего ждать от масс-стартов

17 февраля, суббота

14.15. Женщины. Масс-старт

Наши: Татьяна АКИМОВА

18 февраля, воскресенье

14.15. Мужчины. Масс-старт.

Наши: нет.

Во время этой Олимпиады на биатлонном стадионе видели, кажется, уже все: победы записных фаворитов и успехи малоизвестных дебютантов, исторический золотой дубль Дальмайер и сенсационных медалистов. На очереди — масс-старты. Это и так самый непредсказуемый вид биатлонной программы, а с учетом олимпийской специфики и особенностей стрельбища в «Альпензии», случиться может что угодно.

ДАЛЬМАЙЕР, ДОМРАЧЕВА, КУЗЬМИНА ИЛИ МИСС Х?

В женской гонке присмотримся внимательнее к Анастасии Кузьминой. Не только потому, что она родилась и выросла в России, и все знают ее как родную сестру Антона Шипулина, а многие болеют, как за свою. На Олимпиаде в Пхенчхане 33-летняя биатлонистка уже выиграла две серебряные награды, и наверняка не против добавить к ним и золото. Масс-старт — самая подходящая для этого возможность.

Сама Анастасия не скрывает, что больше любит гонку с двумя огневыми рубежами, но с масс-стартом у нее особая история. Именно в этой дисциплине и именно в Пхенчхане она в 2009 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира — первую для себя лично и для Словакии. Больше, правда, она в масс-стартах на крупных стартах не отличалась, но было бы здорово победно завершить историю там, где она, по большому счету, началась. Тем более что и призовое место в Кубке мира в этом виде программы Кузьмина в этом году уже занимала — в Антерсельве прямо перед Играми.

Выигрывали же масс-старты в нынешнем сезоне три разные девушки — Жюстин Бреза, Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева. У каждой из трех, без сомнений, будет шанс побороться за золото и в субботу. Представительницу Белоруссии отметим особо. Героиня Сочи в Пхенчхане пока не блещет. И масс-старт — шикарная возможность исправить ситуацию. Кому как не Домрачевой знать, как выигрывать подобные гонки?

Много можно ожидать и от Лауры Дальмайер. Пока в ее активе — медаль в каждой гонке Пхенчхана — два золота и бронза. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Удивительное дело: Дальмайер лидирует в зачете Кубка мира по масс-стартам, хотя ни одного в нынешнем сезоне не выиграла, зато была стабильно высоко — 3-й, 2-й и 5-й. Олимпиада, впрочем, отдельная история.

Не будем исключать и варианта новой сенсации. Кто ее сотворит? Кто-то из француженок — Анаис Бескон, Бреза или «старушка» Мари Дорен-Абер? Шведки Пихлера — Хана Эберг, Мона Брорссон или Линн Пэрссон? Или, может быть, итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци?

В женском масс-старте Россию представит Татьяна Акимова. Хотя этот вид программы не совсем ее конек. В текущем сезоне она становилась 18-й и 30-й, в прошлом лучшим результатом было 10-е место. Но чем олимпийский черт не шутит, в конце концов?

ЗЛОЙ ФУРКАД-2

Два необъяснимых промаха на заключительном рубеже стоили Мартену Фуркаду медали в индивидуальной гонке. После нее он даже оставил эмоциональный комментарий в соцсети: «Чертов спорт… Но за это мы его и любим». Можно не сомневаться, что на масс-старт француз выйдет с тем же запредельным настроем, что и на преследование после неудачного спринта, если не с большим. Но легко выиграть ему точно не позволят.

Уже почувствовал вкус олимпийских побед Йоханнес Бе. Где-то рядом его старший брат Тарьей и недобирающий наград соотечественник Эмиль Хегле Свендсен. Не дремлют немцы, у которых из четверых может отличиться любой. Долль, Пайффер и Лессер так и стоят друг за другом на 5-м, 6-м и 7-м местах в зачете Кубка мира в этой дисциплине. И все уже убедились, насколько опасными могут быть шведы. В общем, борьба ожидается суперинтересная.