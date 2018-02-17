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17 февраля 2018, 6:48 | Хоккей | Чемпионат.com

Перед игрой с США Шипачев катается вне состава

На раскатке перед игрой с США нападающий сборной России Вадим Шипачёв катается вне основного состава.

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© РИА "Новости"

Сборная России по хоккею вышла на раскатку перед третьей игрой олимпийского турнира с США. Вадим Шипачёв, пропустивший игру со Словенией, продолжает тренироваться вне основного состава, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях:

Гавриков — Войнов;
Нестеров — Марченко;
Киселевич — Яковлев;
Зубарев — Зуб;

Ковальчук — Андронов — Калинин, Мозякин;
Гусев — Дацюк — Капризов;
Широков — Прохоркин — Барабанов, Шипачёв;
Телегин — Каблуков — Григоренко.

17 февраля в 15:10 мск сборная России начнёт решающий матч группового турнира против США.
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Хоккей

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