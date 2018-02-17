Сноубордист Николай Олюнин показал фотографию ноги после операции
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Николай Олюнин, получивший тяжелую травму на Олимпиаде в Пхенчхане, в своем микроблоге в Instagram показал фотографию ноги после операции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Олюнин получил травму в четверг во время прохождения дистанции в полуфинале олимпийского турнира по
На фото видно, что врачам пришлось наложить Олюнину широкие швы в области колена и на голени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter