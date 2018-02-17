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17 февраля 2018, 6:44 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордист Николай Олюнин показал фотографию ноги после операции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Николай Олюнин, получивший тяжелую травму на Олимпиаде в Пхенчхане, в своем микроблоге в Instagram показал фотографию ноги после операции.

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Олюнин получил травму в четверг во время прохождения дистанции в полуфинале олимпийского турнира по сноуборд-кроссу. У него порван мениск и сломана кость.

На фото видно, что врачам пришлось наложить Олюнину широкие швы в области колена и на голени.
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