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17 февраля 2018, 6:40 | Олимпизм | ТАСС

Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Олимпиаде

ПХЕНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Корейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний, был найден мертвым в одной из комнат медиа-деревни, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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© РИА "Новости"

«Это кореец, который помогал коллегам из Японии, — сказал представитель оргкомитета. — Его сосед по комнате в медиа-деревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв. Ему было 55 лет».

По информации ТАСС, полиция уже начала расследование причин смерти. Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце.
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