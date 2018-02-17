Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Олимпиаде
ПХЕНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Корейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний, был найден мертвым в одной из комнат
медиа-деревни, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.
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«Это кореец, который помогал коллегам из Японии, — сказал представитель оргкомитета. — Его сосед по комнате в
По информации ТАСС, полиция уже начала расследование причин смерти. Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце.
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