Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Олимпиаде

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«Это кореец, который помогал коллегам из Японии, — сказал представитель оргкомитета. — Его сосед по комнате в медиа-деревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв. Ему было 55 лет».

По информации ТАСС, полиция уже начала расследование причин смерти. Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце.