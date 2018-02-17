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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
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17 февраля 2018, 6:37 | Олимпизм | Р-Спорт

В субботу на ОИ в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль

ПХЕНЧХАН, 17 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В субботу на Олимпиаде в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

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Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

«Сегодня на Олимпиаде будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр. Посмотрим, кто же ее получит», — сказал Адамс на пресс-конференции.
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