В субботу на ОИ в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль
ПХЕНЧХАН, 17 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В субботу на Олимпиаде в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
«Сегодня на Олимпиаде будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр. Посмотрим, кто же ее получит», — сказал Адамс на
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