Сломавший ногу сноубордист Олюнин поблагодарил болельщиков за поддержку
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу в ходе Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, поблагодарил болельщиков за поддержку. Слова благодарности он написал на своей странице в Instagram.
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В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в
«Всем спасибо за поддержку. Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в трех местах и мениск», — написал спортсмен.
Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.
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