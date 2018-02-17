Сломавший ногу сноубордист Олюнин поблагодарил болельщиков за поддержку

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В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму, не сумев продолжить соревнования. Впоследствии он был госпитализирован, в пятницу перенес операцию.

«Всем спасибо за поддержку. Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в трех местах и мениск», — написал спортсмен.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.