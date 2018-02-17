Старт супергиганта у женщин на Олимпиаде отложен на час из-за погоды

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Начало соревнований было запланировано на 5:00 мск.

Решение было принято из соображений безопасности. Представительницы команды олимпийских атлетов из России не заявлены для участия в данной дисциплине.

Погодные условия неоднократно становились причиной переноса и задержки соревнований по горнолыжному спорту на текущих Играх. Олимпиада завершится 25 февраля.