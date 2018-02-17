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17 февраля 2018, 4:27 | Лыжный спорт | ТАСС

Старт супергиганта у женщин на Олимпиаде отложен на час из-за погоды

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди женщин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены на час из-за сильного ветра. Об этом сообщает AFP.

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Начало соревнований было запланировано на 5:00 мск.

Решение было принято из соображений безопасности. Представительницы команды олимпийских атлетов из России не заявлены для участия в данной дисциплине.

Погодные условия неоднократно становились причиной переноса и задержки соревнований по горнолыжному спорту на текущих Играх. Олимпиада завершится 25 февраля.
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