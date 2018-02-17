«Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!» Демченко разоблачает

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Дмитрий СИМОНОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Пхенчхана

— Почему у наших саночников ничего не получилось на этой Олимпиаде?

— Когда мы ехали сюда, в составе было два лидера — Роман Репилов и Семен Павличенко. Основная ставка делалась на них, поскольку в отсутствии в женской команде Татьяны Ивановой трудно было рассчитывать на медаль в эстафете. К сожалению, ребята провалились. Семен был готов, но видать, слишком много сил отдал плетению интриг. Видимо, такие установки были у его личного тренера. И это помешало Павличенко занять то место, которого он был достоин.

ТРЕНЕР ПАВЛИЧЕНКО РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ

— Перед Олимпиадой вся наша сборная попала в тяжелое положение. Кажется, что разумнее было, чтобы вся наша команда — спортсмены и тренеры — сплотились. Почему все обернулось скандалом?

— Видимо, у Павличенко был длительный план с личным тренером (Эдуардом Бурмистровым. — Прим. «СЭ»). Тренер не входит в штаб сборной, потому что он негативно влияет на психику Семена и его результаты. Чтобы как-то поднять Павличенко, мы попробовали его оградить от влияния личного тренера. Но тот втихаря появился на чемпионате Европы и внес коррективы в настройки саней, которые были уже подготовлены тренерским штабом сборной. В итоге сначала Семен катался на санях, настроенных в сборной, а на спринт вышел на других. Личный тренер решил провести эксперимент — и Павличенко провалился в спринте. Вся эта история начала развиваться именно тогда.

— Перед отлетом на Олимпиаду у вас не было желания по-мужски поговорить с Павличенко?

— Когда я прилетел в Пхенчхан, у спортсменов были основные тренировочные заезды, и вмешиваться в работу не хотелось. Я контролировал ситуацию по видеосвязи и получал все протоколы о работе. Они не показывали какую-то тяжелую картину, поскольку Репилов на тренировках шел в лидерах. В принципе, и у Семена все было хорошо. Так бывает, что на тренировках спортсмены не показывают полную силу, чтобы на соревнованиях добавить.

— Как дальше будут развиваться события?

— Не знаю. Сейчас пригласим Семена и личного тренера для разговора. Чтобы они четко объяснили причины своих высказываний в прессе.

МЕНЯ СПУТАЛИ С БРАТОМ И ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ФЕДЕРАЦИЮ

— Что скажите про Романа Репилова?

— Скорее всего, сказалась нервозность из-за того, что его товарищ провалился в первом заезде. Потому во второй день соревнований Репилов совершил неудачный заезд, который откинул его из призовой тройки. В эстафете Роман показал свою силу, но в отсутствии Ивановой поддержать его некому было. По экипажам у нас ситуация очень тяжелая. Последние три года мы бьемся за высокие результаты у двоек, но, к сожалению, никак не можем вывести их на должный уровень. Думаю, придется вносить очень жесткие коррективы в подготовку двухместных экипажей.

— Роман Репилов честно охарактеризовал свое выступление. Если дословно цитировать — «херовенький дебют». Болельщикам нравятся такие честные ответы, что вы думаете как функционер?

— Я рад, что Роман честно сказал. Действительно, он показал не тот результат, на который способен. С учетом того, что он показывал на тренировках и на эстафетной гонке. Он раскатал всех своих соперников в своем этапе. Но Роман не проехал роковой для себя третий заезд. Я с ним потом поговорил — находился на трассе, но старался не встречаться со спортсменами. Ведь как вы знаете, канадские и американские журналисты тщательно следили за нами, и даже одна из них, спутав меня с моим братом, пожаловалась в международную федерацию. На что ей сказали, что Альберт Демченко может присутствовать на Олимпиаде, купив билет как зритель. Собственно, я так и делал — покупал билет и шел на трассу.

— Брат на вас похож, не мудрено перепутать.

— Любому журналисту нужно более четко все выяснить, а потом писать. Конечно, на СМИ ругаться сильно никто не будет, потому что нет желания. Как говорится — собаки лают, караван идет.

— В России часто бывают, что спортсмен скажет что-то лишнее, после чего его сразу «зачехляют». Вы можете сказать, что с Павличенко разберетесь честно?

— С Павличенко, естественно, разберемся, но все остальное будет зависеть от него. ​