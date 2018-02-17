«Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!» Демченко разоблачает
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко — о скандале в национальной команде, который разразился в Пхенчхане, и о слежке со стороны американцев.
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Видимо, что-то случилось...
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Дмитрий СИМОНОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Пхенчхана
— Почему у наших саночников ничего не получилось на этой Олимпиаде?
— Когда мы ехали сюда, в составе было два лидера — Роман Репилов и Семен Павличенко. Основная ставка делалась на них, поскольку в отсутствии в женской команде Татьяны Ивановой трудно было рассчитывать на медаль в эстафете. К сожалению, ребята провалились. Семен был готов, но видать, слишком много сил отдал плетению интриг. Видимо, такие установки были у его личного тренера. И это помешало Павличенко занять то место, которого он был достоин.
ТРЕНЕР ПАВЛИЧЕНКО РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ
— Перед Олимпиадой вся наша сборная попала в тяжелое положение. Кажется, что разумнее было, чтобы вся наша команда — спортсмены и тренеры — сплотились. Почему все обернулось скандалом?
— Видимо, у Павличенко был длительный план с личным тренером (Эдуардом Бурмистровым. — Прим. «СЭ»). Тренер не входит в штаб сборной, потому что он негативно влияет на психику Семена и его результаты. Чтобы
— Перед отлетом на Олимпиаду у вас не было желания
— Когда я прилетел в Пхенчхан, у спортсменов были основные тренировочные заезды, и вмешиваться в работу не хотелось. Я контролировал ситуацию по видеосвязи и получал все протоколы о работе. Они не показывали
— Как дальше будут развиваться события?
— Не знаю. Сейчас пригласим Семена и личного тренера для разговора. Чтобы они четко объяснили причины своих высказываний в прессе.
МЕНЯ СПУТАЛИ С БРАТОМ И ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ФЕДЕРАЦИЮ
— Что скажите про Романа Репилова?
— Скорее всего, сказалась нервозность
— Роман Репилов честно охарактеризовал свое выступление. Если дословно цитировать — «херовенький дебют». Болельщикам нравятся такие честные ответы, что вы думаете как функционер?
— Я рад, что Роман честно сказал. Действительно, он показал не тот результат, на который способен. С учетом того, что он показывал на тренировках и на эстафетной гонке. Он раскатал всех своих соперников в своем этапе. Но Роман не проехал роковой для себя третий заезд. Я с ним потом поговорил — находился на трассе, но старался не встречаться со спортсменами. Ведь как вы знаете, канадские и американские журналисты тщательно следили за нами, и даже одна из них, спутав меня с моим братом, пожаловалась в международную федерацию. На что ей сказали, что Альберт Демченко может присутствовать на Олимпиаде, купив билет как зритель. Собственно, я так и делал — покупал билет и шел на трассу.
— Брат на вас похож, не мудрено перепутать.
— Любому журналисту нужно более четко все выяснить, а потом писать. Конечно, на СМИ ругаться сильно никто не будет, потому что нет желания. Как говорится — собаки лают, караван идет.
— В России часто бывают, что спортсмен скажет
— С Павличенко, естественно, разберемся, но все остальное будет зависеть от него.
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