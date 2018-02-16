«У нас нет полномочий». CAS и Родченков опубликовали отписки

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Олег ШАМОНАЕВ,

Андрей ШИТИХИН

Спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане один за другим выражают недоумение по поводу того, что их российские соперники не допущены до соревнований. Например, биатлонисты Мартен Фуркад и Яков Фак потребовали от МОК объяснить, почему на Играх-2018 нет Антона Шипулина, если против него не выдвинуто никаких обвинений. За МОК ответил Спортивный арбитраж, опубликовавший документы, которые были обещаны только в конце февраля — после окончания Игр.

На сайте CAS выложены пресс-релизы с мотивировочной частью решений выездной панели CAS по недопуску полусотни российских спортсменов. Напомним, что иски были поданы 5 февраля, а уже 7 февраля все получили отказ. В том числе те, кто как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов ни в каких допинговых историях не были замешаны. И те, кто как Александр Легков и Максим Вылегжанин отстояли свои олимпийские медали в суде. И те, кто как Денис Юсков и Павел Кулижников, имели отбытые дисквалификации в прошлом.

ВЫ ОПОЗДАЛИ

Увы, от публикации мотивировки яснее ничего не стало. Из одного документа в другой повторяется одно и то же. Объяснение по недопуску спортсменов с допинговым прошлым звучит так: «Вы просто опоздали с подачей иска».

Выездная панель опросила в качестве свидетелей представителя ВАДА Гюнтера Янгера и главу одной из комиссий МОК Николь Хоевертц.

Они подтвердили, что несмотря на решение CAS от 1 февраля (об оправдании спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от Игр), они руководствовались в отборе спортсменов ранее установленными критериями.

«Возможно, некоторые отдельные спортсмены, не получившие приглашения участвовать, включая заявителей, не могли соревноваться на Олимпиаде только потому, что они являются гражданами страны, которая, как было установлено, систематически манипулировала антидопинговыми правилами. Но в свете общей цели МОК соблюсти баланс между интересами чистых спортсменов и борьбой с допингом, выездная панель пришла к выводу, что любая несправедливость в отношении отдельных спортсменов является следствием приостановки членства ОКР, и это процесс нельзя назвать ни дискриминационным, ни несправедливым», — в частности, говорится в мотивировочной части CAS.

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Из нового мы узнали только то, что арбитры CAS признали — времени на доскональное рассмотрение всех дел было крайне мало, а процесс допуска россиян до Олимпиады был несовершенным. «Выездная панель понимает страдания и разочарование, выраженные заявителями относительно возможности их участия в Олимпийских играх. Особенно потому, что на их взгляд, решение CAS от 1 февраля доказывает, что они не были мошенниками. Но выездная панель всего лишь решает, был ли допустим процесс, осуществленный МОК, в условиях приостановки членства ОКР и отсутствия опровержения доказательств системного манипулирования антидопинговыми правилами в России, в результате которого российским спортсменам была предоставлена справедливая возможность участвовать в Олимпиаде. Выездная панель считает, что этот процесс, возможно несовершенный из-за нехватки времени, был независимым, целесообразным и справедливым».

Ну из этого стало ясно? Только то, что процесс был несовершенным, но справедливым. Это называется отписка.

Объяснения выглядят в высшей степени странно, хотя сейчас уже поздно что-то доказывать.

В очередной раз подтверждено, что выездная панель CAS под давлением МОК отказалась рассматривать иски спортсменов по существу и приняла только формально решение о том, что при дисквалификации Национального олимпийского комитета никаких правил допуска на Игры для спортсменов из наказанной страны не существует — МОК волен допускать их на Игры или не допускать по своему усмотрению. Внятного ответа на главный вопрос — за что же не пустили в Пхенчхан Шипулина, Ана, Устюгова, Столбову и других мы так не получили. Точнее был подтвержден прежний тезис: «Потому что так захотелось МОК».

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

По воле случая практически в одновременно с CAS американское агентство AP опубликовало новое интервью Григория Родченкова, которое было взято через адвокатов. Практически те же заявления беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории недавно уже публиковались немецкими СМИ. Решения арбитража по оправданию группы российских участников Олимпиады в Сочи вновь названы «неприемлемыми». Кроме того, ученый вновь повторил извинения перед «обманутыми чистыми спортсменами» всего мира за участие в допинговых махинациях в России, недавно прозвучавшие на американском телевидении.