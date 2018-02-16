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Напомним, сегодня она выиграла бронзовую медаль на дистанции в 5000 метров на Олимпиаде-2018.

— Меня поддерживал тренер Павел Абраткевич, — цитирует life.ru Воронину. — Несмотря на то что он был далеко, мы максимально часто созванивались и обговаривали всё, весь тренировочный процесс.

— Сильно ли вам помогла Мартина Сабликова на последнем круге вырвать эту бронзу у ван дер Вейден?

— Мартина помогала мне по всей дистанции. Вообще я часто ускоряюсь на последнем круге, когда есть силы.

— Кому бы вы хотели посвятить эту медаль?

— Своей маме, которой, к сожалению, уже нет в живых. Я очень благодарна ей, что она поставила меня на коньки, что она была моим первым тренером. Что смогла вселить в меня любовь к спорту и научила бороться… Эта медаль — в память о ней!