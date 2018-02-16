Денис Тен: Я отдал всё, но не все жертвы оправдались

«Сегодня завершились мои выступления и подошла к концу очередная глава моей жизни», — написал фигурист, поблагодарив всех, кто поддерживал его в нелегкий период восстановления после травмы.

Полгода назад, в августе 2017 года, в преддверии ледового шоу в Корее у Дениса Тена произошел разрыв связок голеностопа. Врачи дали разрешение на тренировки под наблюдением специалистов. В октябре Денис Тен вернулся на лед под песню Димаша Кудайбергена, а в ноябре завоевал бронзовую медаль турнира в Шанхае.

«Оказавшись в госпитале буквально полгода назад, я волновался, что не сумею вернуться в Корею для участия на Олимпиаде. И весь этот сезон был посвящен одной лишь цели, которую я поставил еще четыре года назад — Пьенчанг 2018. Потому одно лишь участие на играх стало достижением, которым я горжусь, пусть и с небольшим осадком разочарования. Мне хотелось всего и сразу. Ради этого я готов был отдать все: все силы, внимание, здоровье. Не все жертвы оправдались. К сожалению», — поделился мыслями спортсмен.

Фигурист пожелал удачи всем казахстанским олимпийцам на предстоящих соревнованиях и поздравил «главную героиню нашей сборной» — Юлию Галышеву — с исторической медалью. «Первая в истории медаль — это та история, которую невозможно забыть. Особенно когда она не только мировая или национальная, но и прежде всего личная. Я помню», — написал бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

По итогам короткой программы ОИ-2018 Денис Тен набрал 70,12 балла, что на 14 баллов ниже его показателей на предыдущей Олимпиаде в Сочи. Первую строчку в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю с результатом 111,68, а замкнул пятерку лидеров атлет из России Дмитрий Алиев (98,98). Денис Тен в Пхенчхане стал 27-м.