Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне
16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе НОК Беларуси.
Руководство белорусской делегации и коллеги по команде поздравили Анну Гуськову с завоеванием золотой медали.
Шеф миссии Александр Барауля зачитал поздравление от имени Президента Беларуси, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко и торжественно вручил почетный знак НОК.
Анна Гуськова принесла в копилку белорусской команды первое золото зимней Олимпиады в Пхенчхане. После этого успеха сборная Беларуси занимает 12-е место в медальном зачете Игр.
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