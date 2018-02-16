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Зимние игры в Пхёнчхане
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16 февраля 2018, 22:00 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Руководство белорусской делегации и коллеги по команде поздравили Анну Гуськову с завоеванием золотой медали.

Шеф миссии Александр Барауля зачитал поздравление от имени Президента Беларуси, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко и торжественно вручил почетный знак НОК.

Анна Гуськова принесла в копилку белорусской команды первое золото зимней Олимпиады в Пхенчхане. После этого успеха сборная Беларуси занимает 12-е место в медальном зачете Игр.

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МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и наградил ее орденом Отечества III степени.
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