Йоханнес Бе: Готов уступить брату золото в очной борьбе
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе сказал, что готов уступить старшему брату Тарьею золото в очной борьбе на Олимпиаде.
— Перед Олимпиадой я больше всего хотел, чтобы Тарьей завоевал золото, — цитирует Dagbladet Йоханнеса Бе. — Следующее желание — золото для меня самого. Второе исполнилось.
— Вы действительно готовы уступить брату в очной борьбе?
— Да, я готов уступить ему победу.
— Он в достаточной степени сумасшедший, чтобы так поступить, — подтвердил Тарьей Бе.
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