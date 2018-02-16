Йоханнес Бе: Готов уступить брату золото в очной борьбе

Бе-младший на Играх в Пхенчхане выиграл индивидуальную гонку.

— Перед Олимпиадой я больше всего хотел, чтобы Тарьей завоевал золото, — цитирует Dagbladet Йоханнеса Бе. — Следующее желание — золото для меня самого. Второе исполнилось.

— Вы действительно готовы уступить брату в очной борьбе?

— Да, я готов уступить ему победу.

— Он в достаточной степени сумасшедший, чтобы так поступить, — подтвердил Тарьей Бе.