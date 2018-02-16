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16 февраля 2018, 21:48 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе: Готов уступить брату золото в очной борьбе

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе сказал, что готов уступить старшему брату Тарьею золото в очной борьбе на Олимпиаде.

Бе-младший на Играх в Пхенчхане выиграл индивидуальную гонку.

— Перед Олимпиадой я больше всего хотел, чтобы Тарьей завоевал золото, — цитирует Dagbladet Йоханнеса Бе. — Следующее желание — золото для меня самого. Второе исполнилось.

— Вы действительно готовы уступить брату в очной борьбе?

— Да, я готов уступить ему победу.

— Он в достаточной степени сумасшедший, чтобы так поступить, — подтвердил Тарьей Бе.

В программе Игр остались только масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. Тарьей Бе ранее стал 13-м в спринте и индивидуальной гонке и 4-м в гонке преследования.
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Биатлон

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