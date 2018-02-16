Может, лучше в квалификацию? Почему России не страшно проиграть США

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Павел Панышев

Сборная России, разгромившая команду Словении в рамках группового этапа Олимпийских игр со счётом 8:2, набрала три очка и расположилась на третьем месте в квартете B. На четвёртой строчке находятся словенцы с двумя набранными баллами, лидируют США с четырьмя очками. Вторыми идут словаки, опережающие россиян по личной встрече. Есть ли смысл Олегу Знарку и его хоккеистам выходить в плей-офф с первого места или же постараться стать лучшей второй командой? Может, стоит сыграть лишний матч в квалификации? Попробуем разобраться.

Некоторые СМИ уже начали нагнетать события перед субботним матчем между Россией и США. Безусловно, к любой игре в рамках Олимпийских игр надо относиться с полной самоотдачей и стараться выигрывать, но сильно сгущать краски — занятие лишнее. Складывается впечатление, что кто-то просто не знает регламента турнира, а ведь он довольно простой.

Итак, шансы на первое место в группе у сборной России минимальны. В случае, если мы обыгрываем американцев в основное время и набираем шесть очков, придётся надеяться на словенцев, чтобы те не проиграли словакам за 60 минут. Даже несмотря на геройства команды Кари Саволайнена в первой встрече с Америкой, верится в подобный расклад с трудом. Поэтому уже сейчас надо готовиться к тому, что российская команда будет второй или третьей.

Допустим, россияне станут вторыми. Тогда есть шанс попасть в четвертьфинал напрямую, но только при условии, что у двух других вторых мест в группах Aи C будут худшие показатели.

В первую очередь будут считать очки, так что стоит, к примеру, шведам и финнам (у тех и других сейчас по шесть очков) закончить свою встречу за пределами основного времени — мы отсекаемся автоматически.

Но, повторимся, никакой трагедии не случится. Все матчи группового этапа — с правом на ошибку, а некоторые заслуженные хоккейные люди, не будем называть их имена, даже отказываются давать комментарии до старта решающей стадии. Дескать, всё происходящее сейчас — обычная тренировка. И доля правды в таком подходе действительно есть.

Более того, бытует мнение, что нашей команде лучше пройти через квалификацию. Достаточно обратиться к истории и вспомнить Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Тогда российской сборной, составленной в основном из звёзд НХЛ, руководили Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Наш основной соперник — сборная Канады — провела групповой турнир вальяжно, уступив США и с трудом справившись со Швейцарией. «Кленовые листья» с пятью очками заняли второе место, в то время как Россия сразу попала в четвертьфинал с первого места.

— Важно ли выйти сразу в четвертьфинал или лучше сыграть в квалификации? Понимаете, если вы выигрываете матчи, то надо и дальше выигрывать. Делать какие-то расчёты — неблагодарное дело. Может какие-то нации, тренера занимаются или занимались этим. Но нас воспитывали по-другому. Наши традиции основаны на том, что если ты вышел на лёд, то побеждай. Неважно, какой соперник. Не надо делать какие-то математические расчёты, на кого лучше выйти, — заявил в беседе со мной бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Итак, команда Майка Бэбкока лишилась лишнего выходного дня и была вынуждена играть дополнительную встречу в квалификации. Там североамериканцы расправились с Германией, отработав различные комбинации и проведя серьёзную работу над ошибками. Канада нашла игровой тонус, не замёрзла, как говорят в таких случаях, и во всеоружии подошла к матчу с Россией, готовившейся к игре в штатном режиме. Что мы в итоге получили?

Разгром со счётом 3:7 от родоначальников хоккея и одно из самых унизительных поражений в российской хоккейной истории. Зато первое место в группе заняли! Как оказалось, никому ненужное. Канадцы же прошли всю сетку плей-офф от начала и до конца, а в финале взяли реванш у США, в очередной раз подтвердив, что Олимпиада начинается именно с матчей навылет.

К чему мы всё это рассказываем? К тому, что не нужно бить в набат после поражений, не влияющих на итоговый результат. И уж тем более рвать волосы на голове, обвинять команду во всех смертных грехах и делать громкие заявления. Проверка на прочность всех без исключения ждёт позднее. Разумеется, спрашивать с тренерского штаба и с хоккеистов можно и нужно. Но делать это лучше по итогам турнира. Олимпиада — турнир скоротечный, долго ждать не придётся, время высказаться будет.

Ну, а про политические подоплёки вокруг матча с США абсолютно верно подметил всё тот же Вячеслав Быков.

В нашем с ним разговоре он сказал буквально следующее: «Спорт остаётся спортом. Здесь нужно просто отбросить все лишние эмоции и абстрагироваться от них. Важна концентрация непосредственно на игре».

На мой взгляд, абсолютно взвешенная и правильная позиция.

Не нужно делать из спорта политику, впутывать атлетов в различные распри. Нынешнее руководство МОК и так погрязло в разборках на пустом месте, нарушив все возможные и невозможные правила и принципы олимпийской хартии. Так зачем ориентироваться на олимпийский комитет и уподобляться тем, кто ведёт себя неправильно и некрасиво? Лучше проявить свои сильные стороны, доказав силу и мощь хоккейной команды на льду. А о политике пусть говорят вне спортивной общественности. Применительно к спорту это слово недопустимо.

Поэтому будем болеть и переживать за российскую сборную, желать ей только победы, а в случае неудачного исхода не посыпать голову пеплом, а спокойно концентрироваться на главном — играх на вылет.