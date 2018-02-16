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Зимние игры в Пхёнчхане
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16 февраля 2018, 21:06 | Лыжный спорт | Советский спорт

Александр Легков: Медалям ребят на ОИ-2018 радуюсь так же, как и своим

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал выступление россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Денис Спицов стал бронзовым медалистом в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Ранее в спринте бронзу завоевали Юлия Белорукова и Александр Большунов.

«Эту Олимпиаду я провожу у телевизора, и медалям ребят радуюсь так же, как и своим! А их у нас уже три! У команды, которая осталась без лидеров! Парни, которым только 21 год, бьются за нас, показывая, что успехи лыжников в нашей стране — это результат грамотной работы, самоотдачи, это традиции и преемственность поколений! Когда были с Денисом Спицовым в Давосе, радовался, что в команде появился такой душевный парень, который теперь стал призёром Олимпийских игр! Спасибо, Денис!», — написал Легков в своем Instagram.
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