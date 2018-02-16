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Первой звездой назван нападающий сборной России Кирилл Капризов, который оформил первый хет-трик на Олимпиаде в Пхёнчхане в матче со Словенией (8:2).



Второй звездой признан нападающий сборной США Райан Донато, который сделал дубль в игре с командой Словакии (2:1).



Замыкает тройку нападающий сборной России Илья Ковальчук, который оформил дубль в ворота Словении.

Кроме того американский медиаресурс помимо трёх звёзд дня выделил 18-летнего форварда сборной Финляндии Ээли Толванена, который отметился дублем в игре с Норвегией (5:1) и идёт на первом месте в списке бомбардиров, набрав 6 (3+3) очков за две игры.