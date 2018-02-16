Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32589180/
16 февраля 2018, 20:41 | Хоккей | Чемпионат.com

NBC назвал Капризова первой звездой дня в хоккее на ОИ, Ковальчука — третьей

NBC Sports выбрал трёх звёзд дня на хоккейном турнире Олимпийских игр 2018 года.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/12

Первой звездой назван нападающий сборной России Кирилл Капризов, который оформил первый хет-трик на Олимпиаде в Пхёнчхане в матче со Словенией (8:2).

Второй звездой признан нападающий сборной США Райан Донато, который сделал дубль в игре с командой Словакии (2:1).

Замыкает тройку нападающий сборной России Илья Ковальчук, который оформил дубль в ворота Словении.

Кроме того американский медиаресурс помимо трёх звёзд дня выделил 18-летнего форварда сборной Финляндии Ээли Толванена, который отметился дублем в игре с Норвегией (5:1) и идёт на первом месте в списке бомбардиров, набрав 6 (3+3) очков за две игры.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

«Проклятый Губерник!» Пихлер в злостной форме отказал Губерниеву в селфи

Слова Вагнер осудили в США: «Загитова бьётся, а ты сидишь дома и завидуешь»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Трегубов о своем серебре ОИ-18: «Я не хотел ехать на Олимпиаду без флага»
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?