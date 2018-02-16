NBC назвал Капризова первой звездой дня в хоккее на ОИ, Ковальчука — третьей
NBC Sports выбрал трёх звёзд дня на хоккейном турнире Олимпийских игр 2018 года.
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Первой звездой назван нападающий сборной России Кирилл Капризов, который оформил первый
Второй звездой признан нападающий сборной США Райан Донато, который сделал дубль в игре с командой Словакии (2:1).
Замыкает тройку нападающий сборной России Илья Ковальчук, который оформил дубль в ворота Словении.
Кроме того американский медиаресурс помимо трёх звёзд дня выделил 18-летнего форварда сборной Финляндии Ээли Толванена, который отметился дублем в игре с Норвегией (5:1) и идёт на первом месте в списке бомбардиров, набрав 6 (3+3) очков за две игры.
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