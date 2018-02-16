Завтра на Играх. Вторая попытка Елистратова и первая — Алиева
После сегодняшней «бронзовой пятницы» в российской медальной серии может наступить «субботний перерыв».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Хотя это вовсе не означает, что для наших болельщиков на Играх не будет ничего интересного. Один хоккейный матч Россия — США чего стоит! Вполне возможно, что его победитель займет первое место в группе и получит право начать
У ЕЛИСТРАТОВА — ХОРОШАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА
Из медальных дисциплин в субботу стоит обратить внимание на
Женская лыжная эстафета, казалось бы, является вотчиной норвежек, шведок, американок и финок. Однако в этом виде спорта Россия успела преподнести в Пхенчхане столько сюрпризов, что про нашу четверку я бы тоже не забывал. Это вам не биатлонный
МЕЖДУ АЛИЕВЫМ И ПРИЗОВОЙ ТРОЙКОЙ — ПЯТЬ БАЛЛОВ
Интригующее сегодняшнее начало турнира фигуристов обещает наутро не менее любопытную концовку. 18-летний дебютант Дмитрий Алиев в короткой программе резко улучшил личный рекорд (почти 99 баллов) и идет пятым, имея «-5» с небольшим от призовой тройки. Правда, ее составляют опытнейшие мастера и многократные чемпионы — Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес и Сема Уно. Но в мужском катании, как известно, всякое случается.
Например, уже весьма знаменитый ровесник Алиева Нэйтан Чен, считавшийся одним из основных претендентов на золото, сегодня остался лишь 17-м.
Увы, не блеснул опять и Михаил Коляда, занимающие перед произвольной программой 8-е место. Это породило волну разговоров, что на командный турнир надо было ставить не его, а Алиева, которые, впрочем, сильно отдают критикой ради критики. Задним, так сказать, числом.
Многие слишком быстро забыли, что совсем недавно, в декабре, Алиев
У РОССИИ — НОВЫЙ ЛИДЕР? НЕ БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ
Поставить Алиева в командный турнир с самого начала все равно никому не приходило в голову. А когда Коляда провалил короткую, фактически лишив сборную шансов на золото, дергаться было уже поздно. Кстати в произвольной Михаил затем занял не восьмое место, а второе. Алиев же в Пхенчхане «длинную» программу пока еще не исполнял. И сегодня в конце короткого проката выглядел подуставшим. Вот утречком и поглядим, как у него получится.
Дмитрию выпало открывать последнюю разминку (очень удачная жеребьевка), и если он сумеет повторить успех пятницы — тогда и будем говорить об очередном «новом лидере сборной». А если нет… «Одноразовые» лидеры у нас в последнее время уже, знаете ли, случались. Тот же Коляда минувшей осенью
Так что настоящая проверка у Алиева еще только впереди. Сегодня, в 7.17 утра по московскому времени.
День 10-й
17 февраля, суббота
Разыгрывается 9 комплектов наград
Керлинг
Групповой турнир
3.05. Женщины. 5-й тур. Россия — США, Швейцария — Швеция, Япония — Китай, Дания — Великобритания.
8.05. Мужчины. 6-й тур. Корея — Великобритания, Швейцария — Норвегия, Канада — Швеция, Япония — Италия.
14.05. Женщины. 6-й тур. Россия — Япония, Китай — Дания, Корея — Великобритания, США — Канада.
Фигурное катание
4.00. Мужчины. Произвольная программа. От России: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.
Фристайл
4.00. Слоупстайл. Женщины. Квалификация. От России: Анастасия Таталина, Лана Прусакова.
7.00. Слоупстайл. Женщины. Финал.
14.00. Акробатика. Мужчины. Квалификация. От России: Максим Буров, Илья Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин.
Горные лыжи
5.00.
Хоккей
6.10. Женщины. ¼ финала. Россия — Швейцария.
6.10. Мужчины. 2-й тур. Группа А. Канада — Чехия.
10.40. Женщины. ¼ финала. Финляндия — Швеция.
10.40. Мужчины. 2-й тур. Группа А. Корея — Швейцария.
15.10. Мужчины. 3-й тур. Группа В. Россия — США.
15.10. Мужчины. 3-й тур. Группа В. Словения — Словакия.
Лыжи
12.30. Эстафета 4×5 км. Женщины. Сборная России: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.
13.00. 1500 м. Женщины. Предварительный раунд. От России: Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова.
13.44. 1000 м. Мужчины. ¼ финала. От России: Семен Елистратов.
14.13. 1500 м. Женщины. ½ финала.
14.43. 1000 м. Мужчины. ½ финала.
15.05. 1500 м. Женщины. Финал.
15.21. 1000 м. Мужчины. Финал.
Биатлон
14.15.
Скелетон
14.20. Женщины. 3-я попытка. Россия не участвует.
15.45. Женщины. 4-я попытка. Россия не участвует.
Прыжки с трамплина
15.30. К-125. Мужчины. Финал. 1-я попытка: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров.
16.30. К-125. Мужчины. Финал. 2-я попытка.
Время начала всех соревнований — московское
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter