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Хотя это вовсе не означает, что для наших болельщиков на Играх не будет ничего интересного. Один хоккейный матч Россия — США чего стоит! Вполне возможно, что его победитель займет первое место в группе и получит право начать плей-офф со второго раунда, то есть, с четвертьфинала.

У ЕЛИСТРАТОВА — ХОРОШАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА

Из медальных дисциплин в субботу стоит обратить внимание на шорт-трек. Бронзовый призер Пхенчхана-2018 на дистанции 1500 м Семен Елистратов предпримет вторую попытку забраться на пьедестал, теперь — на «тысяче». Предварительный раунд он легко преодолел еще во вторник и завтра начнет со вполне проходимого по составу четвертьфинала. Из соперников экстра-класса там присутствует только голландец Шинки Кнехт. Есть кое-какие варианты и на женской «полуторке»: у Екатерины Ефременковой это любимая дистанция, а Софья Просвирнова на 500 м уже показала, что находится в хорошей форме.

Женская лыжная эстафета, казалось бы, является вотчиной норвежек, шведок, американок и финок. Однако в этом виде спорта Россия успела преподнести в Пхенчхане столько сюрпризов, что про нашу четверку я бы тоже не забывал. Это вам не биатлонный масс-старт, где одинокой (во всех смыслах — включая отсутствие привычной поддержки тренеров и сервисеров) Татьяне Акимовой явно уготована роль статистки.

МЕЖДУ АЛИЕВЫМ И ПРИЗОВОЙ ТРОЙКОЙ — ПЯТЬ БАЛЛОВ

Интригующее сегодняшнее начало турнира фигуристов обещает наутро не менее любопытную концовку. 18-летний дебютант Дмитрий Алиев в короткой программе резко улучшил личный рекорд (почти 99 баллов) и идет пятым, имея «-5» с небольшим от призовой тройки. Правда, ее составляют опытнейшие мастера и многократные чемпионы — Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес и Сема Уно. Но в мужском катании, как известно, всякое случается.

От падений с четверных прыжков не застрахован никто, и разрывы здесь бывают огромными.

Например, уже весьма знаменитый ровесник Алиева Нэйтан Чен, считавшийся одним из основных претендентов на золото, сегодня остался лишь 17-м.

Увы, не блеснул опять и Михаил Коляда, занимающие перед произвольной программой 8-е место. Это породило волну разговоров, что на командный турнир надо было ставить не его, а Алиева, которые, впрочем, сильно отдают критикой ради критики. Задним, так сказать, числом.

Многие слишком быстро забыли, что совсем недавно, в декабре, Алиев еле-еле (и, возможно, не без помощи судей) забрался в тройку призеров чемпионата России, вытеснив оттуда Сергея Воронова. И лишь достойно выступив на январском ЧЕ, Дмитрий заставил скептиков признать, что на Олимпиаду он едет по праву.

У РОССИИ — НОВЫЙ ЛИДЕР? НЕ БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ

Поставить Алиева в командный турнир с самого начала все равно никому не приходило в голову. А когда Коляда провалил короткую, фактически лишив сборную шансов на золото, дергаться было уже поздно. Кстати в произвольной Михаил затем занял не восьмое место, а второе. Алиев же в Пхенчхане «длинную» программу пока еще не исполнял. И сегодня в конце короткого проката выглядел подуставшим. Вот утречком и поглядим, как у него получится.

Дмитрию выпало открывать последнюю разминку (очень удачная жеребьевка), и если он сумеет повторить успех пятницы — тогда и будем говорить об очередном «новом лидере сборной». А если нет… «Одноразовые» лидеры у нас в последнее время уже, знаете ли, случались. Тот же Коляда минувшей осенью как-то получил за короткую целых 103 балла, однако с тех пор ни разу не смог даже близко повторить тот успех. Вот теперь по восьмым местам и мыкается.

Так что настоящая проверка у Алиева еще только впереди. Сегодня, в 7.17 утра по московскому времени.

День 10-й

17 февраля, суббота

Разыгрывается 9 комплектов наград

Керлинг

Групповой турнир

3.05. Женщины. 5-й тур. Россия — США, Швейцария — Швеция, Япония — Китай, Дания — Великобритания.

8.05. Мужчины. 6-й тур. Корея — Великобритания, Швейцария — Норвегия, Канада — Швеция, Япония — Италия.

14.05. Женщины. 6-й тур. Россия — Япония, Китай — Дания, Корея — Великобритания, США — Канада.

Фигурное катание

4.00. Мужчины. Произвольная программа. От России: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Фристайл

4.00. Слоупстайл. Женщины. Квалификация. От России: Анастасия Таталина, Лана Прусакова.

7.00. Слоупстайл. Женщины. Финал.

14.00. Акробатика. Мужчины. Квалификация. От России: Максим Буров, Илья Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин.

Горные лыжи

5.00. Слалом-супергигант. Женщины. Россия не участвует.

Хоккей

6.10. Женщины. ¼ финала. Россия — Швейцария.

6.10. Мужчины. 2-й тур. Группа А. Канада — Чехия.

10.40. Женщины. ¼ финала. Финляндия — Швеция.

10.40. Мужчины. 2-й тур. Группа А. Корея — Швейцария.

15.10. Мужчины. 3-й тур. Группа В. Россия — США.

15.10. Мужчины. 3-й тур. Группа В. Словения — Словакия.

Лыжи

12.30. Эстафета 4×5 км. Женщины. Сборная России: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

Шорт-трек

13.00. 1500 м. Женщины. Предварительный раунд. От России: Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова.

13.44. 1000 м. Мужчины. ¼ финала. От России: Семен Елистратов.

14.13. 1500 м. Женщины. ½ финала.

14.43. 1000 м. Мужчины. ½ финала.

15.05. 1500 м. Женщины. Финал.

15.21. 1000 м. Мужчины. Финал.

Биатлон

14.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины. От России: Татьяна Акимова.

Скелетон

14.20. Женщины. 3-я попытка. Россия не участвует.

15.45. Женщины. 4-я попытка. Россия не участвует.

Прыжки с трамплина

15.30. К-125. Мужчины. Финал. 1-я попытка: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров.

16.30. К-125. Мужчины. Финал. 2-я попытка.

Время начала всех соревнований — московское

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