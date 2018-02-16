Казахстан платит самые большие призовые в мире за медали Олимпиады-2018
Британское консалтинговое агентство Сonsultancy провело исследование и выяснило, какие страны платят самые большие призовые за медали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает корреспондент Vesti.kz.
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Лидером оказался Казахстан. За «золото» спортсмен получит 215 тысяч евро, за «серебро» — 125 тысяч, а за «бронзу» — 62 тысячи 500.
Второе место занимает Италия. Здесь за «золото» можно получить 150 тысяч евро, за «серебро» — 75 тысяч, а за «бронзу» — 50 тысяч.
В тройку вошла Латвия. За «золото» один латвиец заработает 142 тысячи 300 евро, за «серебро» — 85 тысяч 500, а вот за «бронзу» бонус не полагается.
Помимо вышеназванных Казахстана и Латвии — это Беларусь, Украина и Россия.
Беларусь идет четвертой в рейтинге. Спортсмен из этой страны после завоевания «золота» получает премию в размере 132 тысячи 700 евро, за «серебро» — 66 тысяч 400, а за «бронзу» — 44 тысячи 200.
Идущая пятая Украина платит 110 тысяч 600 евро — за «золото», 75 тысяч 200 за «серебро» и 48 тысяч 700 — за «бронзу».
Седьмую строчку занимает Россия, которая
Никаких премий от государства не получат спортсмены из Великобритании, Норвегии и Швеции. Но при этом норвежские и шведские медалисты Игр могут рассчитывать на призовые от национальных федераций и спонсоров, но сумма может различаться от вида спорта и условий контракта.
Речь в исследовании идет только о централизованных призовых, которые в странах утверждаются постановлениями правительств. Например, в России медалисты вдобавок от выплат из федерального бюджета получают бонус от своих регионов, который зачастую бывает даже больше.
При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не платит спортсменам призовых за медали любых Олимпиад.
Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства Республики Казахстан № 1435 от 19 декабря 2014 года. За «золото» спортсмен получает 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч, а за «бронзу» — 75 тысяч. Также премиальные получат казахстанцы, занявшие четвертое, пятое и шестое места — по 30, 10 и 5 тысяч долларов.
Аналогичные суммы за места с первого по шестого на Олимпиадах выплачиваются и тренерам спортсменов, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной.
Отметим, что, помимо выплат от правительства РК, спортсмены за успешное выступление на Олимпиаде получают различные бонусы от областных акиматов и федераций своих видов спорта — например, квартиры, автомобили и денежное поощрение.
На Олимпиаде-2018 у Казахстана в активе пока всего одна медаль — это «бронза» могулистки Юлии Галышевой.
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