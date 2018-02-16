Казахстан платит самые большие призовые в мире за медали Олимпиады-2018

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Лидером оказался Казахстан. За «золото» спортсмен получит 215 тысяч евро, за «серебро» — 125 тысяч, а за «бронзу» — 62 тысячи 500.

Второе место занимает Италия. Здесь за «золото» можно получить 150 тысяч евро, за «серебро» — 75 тысяч, а за «бронзу» — 50 тысяч.

В тройку вошла Латвия. За «золото» один латвиец заработает 142 тысячи 300 евро, за «серебро» — 85 тысяч 500, а вот за «бронзу» бонус не полагается.

В первую десятку лидеров по сумме призовых вошли сразу пять стран бывшего СССР.

Помимо вышеназванных Казахстана и Латвии — это Беларусь, Украина и Россия.

Беларусь идет четвертой в рейтинге. Спортсмен из этой страны после завоевания «золота» получает премию в размере 132 тысячи 700 евро, за «серебро» — 66 тысяч 400, а за «бронзу» — 44 тысячи 200.

Идущая пятая Украина платит 110 тысяч 600 евро — за «золото», 75 тысяч 200 за «серебро» и 48 тысяч 700 — за «бронзу».

Седьмую строчку занимает Россия, которая из-за допингового скандала не представлена как сборная — ее спортсмены входят в команду олимпийских атлетов из России. За «золото» полагается бонус в 56 тысяч 400 евро, за «серебро» — 35 тысяч 300, а за «бронзу» — 24 тысячи.

Никаких премий от государства не получат спортсмены из Великобритании, Норвегии и Швеции. Но при этом норвежские и шведские медалисты Игр могут рассчитывать на призовые от национальных федераций и спонсоров, но сумма может различаться от вида спорта и условий контракта.

Речь в исследовании идет только о централизованных призовых, которые в странах утверждаются постановлениями правительств. Например, в России медалисты вдобавок от выплат из федерального бюджета получают бонус от своих регионов, который зачастую бывает даже больше.

В двух странах спортсмены за медаль на зимней Олимпиаде-2018 получат пожизненное обеспечение — это Южная Корея и Болгария.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не платит спортсменам призовых за медали любых Олимпиад.

Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства Республики Казахстан № 1435 от 19 декабря 2014 года. За «золото» спортсмен получает 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч, а за «бронзу» — 75 тысяч. Также премиальные получат казахстанцы, занявшие четвертое, пятое и шестое места — по 30, 10 и 5 тысяч долларов.

Аналогичные суммы за места с первого по шестого на Олимпиадах выплачиваются и тренерам спортсменов, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной.

Отметим, что, помимо выплат от правительства РК, спортсмены за успешное выступление на Олимпиаде получают различные бонусы от областных акиматов и федераций своих видов спорта — например, квартиры, автомобили и денежное поощрение.

На Олимпиаде-2018 у Казахстана в активе пока всего одна медаль — это «бронза» могулистки Юлии Галышевой.